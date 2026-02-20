Nach den Anfeindungen durch US-Präsident Donald Trump verpasst Ski-Freestyler Hunter Hess eine Medaille in der Halfpipe.

Hunter Hess gab alles, um den US-Präsidenten zu widerlegen - doch der Druck war wohl zu groß. Nach den Anfeindungen durch Donald Trump, der den regierungskritischen amerikanischen Ski-Freestyler einen "Loser" genannt hatte, also einen Verlierer, flog Hess in der Halfpipe klar an einer Medaille vorbei. Platz zehn beim Olympiasieg seines Teamkollegen Alex Ferreira, des Zweiten von 2018 und Dritten von 2022, war nicht sein Ziel.

Hess zeigte im ersten Run eine medaillenwürdige Vorstellung, ehe er den letzten Trick verpatzte. Im zweiten Lauf verlor er den rechten Ski, im letzten landete er den dritten Sprung unsauber. Ferreira setzte sich mit 0,75 Punkten Vorsprung auf den Esten Henry Sildaru durch, Bronze ging an Brendan Mackay aus Kanada.

Hess hatte zu Beginn der Spiele auf einer Pressekonferenz angesichts der verschärften Einwanderungskontrollen in seiner Heimat gesagt: "Nur weil ich die Flagge trage, heißt das nicht, dass ich alles repräsentiere, was in den USA vor sich geht." Trump hatte ihn daraufhin einen "richtigen Versager" ("real Loser") und es "schade" genannt, "dass er dabei ist". Für Hess folgten die zwei "wohl härtesten Wochen" seines Lebens, wie er bekannte.