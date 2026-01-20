Olympia 2026 heute live: Termine, TV-Übertragung und Streams, Austragungsorte, Sportarten, Tickets

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand Cortina sind im vollen Gange. ran.de beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die 25. Olympischen Winterspiele. Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind im vollen Gange und liefern ein sportliches Großereignis der Extraklasse. Vom 6. bis 22. Februar 2026 kämpfen die besten Athletinnen und Athleten der Welt in Norditalien um olympisches Edelmetall. Die Wettbewerbe finden dabei an mehreren traditionsreichen Wintersportorten statt und bieten eine beeindruckende Kulisse zwischen Alpen, Dolomiten und italienischen Metropolen. ran.de beantwortet die wichtigsten Fragen rund um Olympia 2026 – von Terminen und Austragungsorten über das Sportarten- und Disziplinen-Programm bis hin zu TV-Übertragungen, Livestreams und den Neuerungen dieser Winterspiele. Olympia: So viel Preisgeld zahlt Deutschland pro Medaille

Olympia 2026: Alle Wettbewerbe im Liveticker

- Anzeige -

- Anzeige -

Olympia 2026: Wann finden die Olympischen Winterspiele statt? Die Olympischen Winterspiele 2026 finden vom 6. bis 22. Februar 2026 statt.

- Anzeige -

- Anzeige -

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wo werden die Olympischen Winterspiele ausgetragen? Die Olympischen Winterspiele werden 2026 in Italien ausgetragen, mit dem offiziellen Gastgeber-Duo Mailand und Cortina d’Ampezzo. Die Wettbewerbe verteilen sich dabei auf mehrere Regionen und Orte in Norditalien, unter anderem Bormio und Livigno in der Lombardei, das Fleimstal im Trentino sowie Antholz in Südtirol.

Olympia 2026: Wo findet die Eröffnungsfeier und die Abschlusszeremonie statt? Die Olympischen Winterspiele werden im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand eröffnet, während die Abschlussfeier in der Arena von Verona den Schlusspunkt setzt.

- Anzeige -

Wo laufen die Olympischen Winterspiele live im TV und im Livestream? In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung, zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken. Wer wirklich alles sehen will, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max. Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.

- Anzeige -

Olympia 2026: Welche Sportarten und Disziplinen gehören zum Programm? Zum Programm von Olympia 2026 in Mailand Cortina gehören 8 Sportarten mit insgesamt 16 Disziplinen. Neu dabei ist Ski Mountaineering, das 2026 sein Olympia-Debüt feiert. Ski-Sportarten Alpiner Skisport

Biathlon

Skilanglauf

Skispringen

Nordische Kombination

Freestyle Skiing

Snowboard

Ski Mountaineering (neu) Eis-Sportarten Eishockey

Curling

Eiskunstlauf

Eisschnelllauf

Shorttrack-Eisschnelllauf Rodel und Bob Bob

Skeleton

Rennrodeln

- Anzeige -

Welche Neuerungen oder Besonderheiten gibt es bei diesen Winterspielen? Milano Cortina 2026 bringt sportlich und organisatorisch einige Besonderheiten mit. Erstmals steht Ski Mountaineering im olympischen Programm und sorgt mit Sprint Wettbewerben sowie einer Mixed Staffel für frischen Wettbewerb abseits der etablierten Wintersportklassiker. Insgesamt kommen mehrere neue Medaillenentscheidungen hinzu, darunter das Skeleton Mixed Team, der Frauen Doppelsitzer im Rennrodeln, Dual Moguls bei Männern und Frauen sowie das Skispringen der Frauen von der Großschanze, während das Mixed Team Parallel im alpinen Skisport aus dem Programm fällt. Gleichzeitig rückt das IOC die Spiele als bislang geschlechterausgeglichenste Winterausgabe in den Fokus. Auch die Kulisse ist außergewöhnlich: Die Eröffnung steigt im Giuseppe Meazza Stadion in Mailand, der Schlusspunkt wird in der Arena von Verona gesetzt, und die Wettbewerbe verteilen sich in Clustern über mehrere Austragungsorte in Norditalien.

- Anzeige -

Olympische Winterspiele live: Der aktuelle Medaillenspiegel Auf ran.de seid ihr immer auf dem neusten Stand! Bei uns findet ihr den aktuellen Medaillenspiegel, der kontinuierlich aktualisiert wird. So ist der aktuelle Stand:

- Anzeige -