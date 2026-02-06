- Anzeige -
- Anzeige -
Olympische Winterspiele live auf Joyn

Eishockey bei Olympia 2026 live im Free-TV und Livestream - alle Informationen

  • Aktualisiert: 20.02.2026
  • 08:57 Uhr
  • ran.de

Vom 6. bis 22. Februar 2026 finden in in Mailand und Cortina d'Ampezzo die Olympischen Winterspiele 2026 statt. ran gibt alle Informationen zu den Eishockey-Wettbewerben der Männer bei Olympia.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo stehen vom 6. bis 22. Februar 2026 auf dem Programm.

Das Eishockey-Turnier der Männer beginnt am 11. Februar mit der Partie zwischen der Slowakei und Finnland. Deutschland wird einen Tag später erstmals antreten, wenn es um 21:10 Uhr gegen Dänemark gehen wird.

Seit 1924 ist das Herren-Turnier im Eishockey offiziell Teil der olympischen Spiele. Bei den Sommerspielen 1920 wurde bereits ein Demonstrationswettbewerb ausgetragen, der später vom IOC offiziell als Olympiaturnier anerkannt wurde.

Das besondere im Eishockey in diesem Jahr ist die Teilnahme der NHL-Stars. So wird für Deutschland unteranderem auch Leon Draisaitl seine ersten Olympischen Spiele bestreiten. Bei seinem Debüt wird ihm sofort die Ehre des Fahnenträgers bei der Eröffnungsfeier im San Siro in Mailand zuteil.

ran gibt euch alle weiteren Informationen zum Eishockey-Turnier der Herren bei Olympia 2026.

- Anzeige -
- Anzeige -

Olympia 2026: Wann findet das Eishockey-Turnier der Herren in Italien statt?

Das Eishockey-Turnier der Männer wird am 11. Februar von der Slowakei gegen Titelverteidiger Finnland gestartet. Das Finale wird elf Tage später am 22. Februar ausgetragen werden.

- Anzeige -
- Anzeige -

Eishockey-Spielplan bei Olympia: Wann spielt Deutschland?

  • 12. Februar, 21:10 Uhr: Deutschland vs. Dänemark 3:1
  • 14.Februar, 12:10 Uhr: Deutschland vs. Lettland 3:4
  • 15. Februar, 21:10 Uhr: USA vs. Deutschland 5:1
  • 17. Februar, 12:10 Uhr: Deutschland vs. Frankreich 5:1
  • 18. Februar, 12:10 Uhr: Deutschland vs. Slowakei 2:6

Deutschland spielt bei Olympia in Gruppe C und trifft  auf die USA, Lettland und Dänemark. Unser Nachbarland ist auch der Auftaktgegner am Donnerstag, 12. Februar. Alle Spiele finden in Mailand statt - entweder in der Arena Milano oder im Milano Ice Park.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Olympisches Eishockey-Turnier kostenlos auf Joyn sehen

Ja, alle Spiele mit deutscher Beteiligung könnt ihr live und kostenlos auf Joyn verfolgen.

Olympia heute live: Gibt's einen Ticker zu den Eishockey-Spielen?

Ja, die Eishockeyspiele werden im Liveticker auf ran.de verfolgt.

- Anzeige -

Eishockey bei Olympia: Wie funktioniert der Modus?

Die qualifizierten Teams werden auf drei Gruppen mit je vier Mannschaften aufgeteilt. In der Vorrunde spielt innerhalb der Gruppe jeder gegen jeden. Danach gibt es eine neue Setzliste mit allen zwölf Teams, basierend auf den Ergebnissen der Vorrunde. Die drei Gruppenersten sowie der beste Gruppenzweite sind automatisch für das Viertelfinale qualifiziert. Die restlichen acht Teams spielen in einer Quali-Runde die letzten vier Startplätze für das Viertelfinale aus.

Dabei trifft das an Position 5 gesetzte Team auf den Zwölftplatzierten, der Sechste auf den Elften usw.

- Anzeige -

Diese Teams nehmen am olympischen Eishockey-Turnier teil:

Gruppe A:

  • Frankreich
  • Kanada
  • Schweiz
  • Tschechien

Gruppe B:

  • Finnland
  • Italien
  • Schweden
  • Slowakei

Gruppe C:

  • Dänemark
  • Deutschland
  • Lettland
  • USA
- Anzeige -
Ski Freestyle - Qualifikation (F)
10:00
:
Beendet
1D. Maier1:11.12m
Ski Freestyle - 1. Qualifikation (M)
10:30
:
Beendet
1P. Werner122.17
Ski Freestyle - Qualifikation (M)
10:30
:
Live
1N. Goepper90.00
Ski Freestyle - 2. Qualifikation (M)
11:15
:
Live
1E. Nadeau112.67
Ski Freestyle - 1. Achtelfinale (F)
12:00
-:-
Ski Freestyle - 2. Achtelfinale (F)
12:02
-:-
Ski Freestyle - 3. Achtelfinale (F)
12:04
-:-
Ski Freestyle - 4. Achtelfinale (F)
12:06
-:-
Ski Freestyle - 5. Achtelfinale (F)
12:08
-:-
Ski Freestyle - 6. Achtelfinale (F)
12:10
-:-
Ski Freestyle - 7. Achtelfinale (F)
12:12
-:-
Ski Freestyle - 8. Achtelfinale (F)
12:14
-:-
Ski Freestyle - 1. Viertelfinale (F)
12:35
-:-
Ski Freestyle - 2. Viertelfinale (F)
12:37
-:-
Ski Freestyle - 3. Viertelfinale (F)
12:39
-:-
Ski Freestyle - 4. Viertelfinale (F)
12:41
-:-
Ski Freestyle - 1. Halbfinale (F)
12:54
-:-
Ski Freestyle - 2. Halbfinale (F)
12:56
-:-
Ski Freestyle - B-Finale (F)
13:10
-:-
Ski Freestyle - Finale (F)
13:15
-:-
Ski Freestyle - 1. Finale (M)
13:30
-:-
Curling - Halbfinale (F)
14:05
Schweden
Schweden
Schweden
-:-
0
0
Kanada
Kanada
Kanada
14:05
USA
USA
USA
-:-
0
0
Schweiz
Schweiz
Schweiz
Biathlon - Entscheidung (M)
14:15
-:-
Ski Freestyle - 2. Finale (M)
14:30
-:-
Eisschnelllauf - Entscheidung (F)
16:30
-:-
Eishockey - Halbfinale (M)
16:40
Kanada
Kanada
Kanada
-:-
0
0
Finnland
Finnland
Finnland
Bob - 1. Lauf (F)
18:00
-:-
Curling - 3. Platz (M)
19:05
Schweiz
Schweiz
Schweiz
-:-
0
0
Norwegen
Norwegen
Norwegen
Ski Freestyle - Finale (M)
19:30
-:-
Bob - 2. Lauf (F)
19:50
-:-
Shorttrack - 1. Viertelfinale (F)
20:15
-:-
Shorttrack - 2. Viertelfinale (F)
20:19
-:-
Shorttrack - 3. Viertelfinale (F)
20:23
-:-
Shorttrack - 4. Viertelfinale (F)
20:27
-:-
Shorttrack - 5. Viertelfinale (F)
20:31
-:-
Shorttrack - 6. Viertelfinale (F)
20:35
-:-
Shorttrack - 1. Halbfinale (F)
21:00
-:-
Shorttrack - 2. Halbfinale (F)
21:04
-:-
Shorttrack - 3. Halbfinale (F)
21:08
-:-
Eishockey - Halbfinale (M)
21:10
USA
USA
USA
-:-
0
0
Slowakei
Slowakei
Slowakei
Shorttrack - B-Finale (M)
21:17
-:-
Shorttrack - Finale (M)
21:29
-:-
Shorttrack - B-Finale (F)
21:56
-:-
Shorttrack - Finale (F)
22:03
-:-
- Anzeige -

Eishockey bei Olympia 2026: Wer ist Titelverteidiger?

Als Titelverteidiger geht Finnland in das Turnier. Sie konnten sich im Finale 2022 in Peking gegen die IOC-Auswahl der russischen Athleten durchsetzen. Dritter beim Turnier in China wurde die Slowakei.

Auch interessant: Olympia 2026 heute live: Termine, Übertragungen im TV, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und - alle Infos

Mehr News und Videos
imago images 1072570169
News

Ilia Malinin zerlegt sich selbst: "Zu Staub zerfallen"

  • 20.02.2026
  • 11:36 Uhr
imago images 1072448943Update
News

Olympia: Deutsche Fahnenträger bei Abschlussfeier fix

  • 20.02.2026
  • 11:15 Uhr
Johannes Thingnes Boe
News

Boe im Interview: Das muss Deutschland im Biathlon ändern

  • 20.02.2026
  • 11:03 Uhr
Joep Wennemars, Milano Cortina 2026
News

Zu euphorisch: Stolzer Vater küsst Brille von Helfer kaputt

  • 20.02.2026
  • 10:57 Uhr
Vonn
News

Vonns Schwester mit speziellem Dank und "Dating-Rat"

  • 20.02.2026
  • 10:33 Uhr
Mikaela Shiffrin nach dem Sieg im Slalom
News

Olympia-Star Shiffrin denkt an Rücktritt

  • 20.02.2026
  • 09:47 Uhr
Die Paralympics finden in Mailand und Cortina statt
News

Paralympics 2026 live: Termine, TV-Übertragungen und Streams, Austragungsorte, Sportarten, Zeitplan

  • 20.02.2026
  • 08:58 Uhr
Medaillen für Olympia vorgestellt
News

Medaillenspiegel Olympia 2026: Wo liegt Deutschland?

  • 20.02.2026
  • 08:57 Uhr
Neureuther
News

Olympia 2026: Kommentatoren, Moderatoren und Experten im deutschen Free-TV und Livestream

  • 20.02.2026
  • 08:55 Uhr
2026-02-15 - Milano Cortina 2026 Winter Olympics 500m Women MILAN, ITALY - FEBRUARY 15: Olympic rings during the 500m Women Milano Cortina 2026 Winter Olympics at the Milano Speed skating, Eisschne...
News

Olympia 2026 - Schlussfeier live: Hier geht es zum kostenlosen Joyn-Livestream

  • 20.02.2026
  • 08:54 Uhr