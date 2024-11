Nach der Niederlage in der Vorwoche gegen Weltmeister Südafrika meldet sich Schottland zurück. Bei der Rugby Autumn Nations Series fegen die Schotten über Portugal hinweg.

Schottlands Nationalmannschaft hat sich bei der Rugby Autumn Nations Series mit einem Sieg zurückgemeldet. Eine Woche nach der Niederlage gegen Weltmeister Südafrika feierten die Schotten gegen Portugal einen klaren 59:21-Erfolg.

Im Murrayfield Stadium von Edinburgh bestimmten die Gastgeber von Beginn an das Geschehen. Schon in der ersten Halbzeit legten die Schotten fünf Versuche, drei davon inklusive Erhöhung. Mit einem klaren 33:7 ging es in die Pause.

Im zweiten Durchgang kamen die Portugiesen aber besser ins Spiel und wehrten sich bei ihrem einzigen Auftritt in der Herbstserie nach Kräften. Die Schotten gerieten allerdings nie in Bedrängnis.

Am Samstagabend stehen noch zwei weitere spannende Spiele auf dem Programm. Um 18:40 Uhr empfängt England im Twickenham Stadium von London die Südafrikaner, danach kommt es um 21:10 Uhr im Pariser Stade de France zum Duell zwischen Frankreich und Neuseeland.