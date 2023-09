Was war das wieder für ein aufregendes Wochenende bei der Rugby-WM in Frankreich. Die großen Favoriten haben sich schadlos gehalten – doch überzeugt hat dabei nicht jeder.

Vom 8. September bis zum 28. Oktober 2023 läuft die Rugby-WM in Frankreich. Das Power Ranking von ran nach dem 2. Spieltag.

Das gilt auch für die Iren, die für mich aktuell den kleinen Sprung vor Frankreich machen. Allerdings wird es in der kommenden Woche hier eine Änderung geben. Südafrika und Irland treffen am Samstag aufeinander.

An der Spitze bleibt für mich Südafrika als amtierender Weltmeister nach dem höchsten Ergebnis dieser WM (76:0 gegen Rumänien). Die Springboks funktionieren, egal in welcher Besetzung.

Die ersten Verfolger

Hinter dem Top-Trio kommt England auf einmal wieder in Form. Nach all den Querelen mit dem Trainerwechsel von Eddie Jones zu Steve Borthwick und heftigen Niederlagen überzeugt die Mannschaft bisher mit Siegen gegen Argentinien und Japan.

Dabei spielt das Mutterland des Rugby zwar wahrlich nicht aufregend, aber effizient. Das, gepaart mit der immensen Erfahrung im Kader, dürfte England weit bringen – und jetzt kommt auch noch Kapitän Owen Farrell zurück.

Neuseeland hat seine Pflichtaufgabe gegen Namibia zwar mit Bravour gelöst, wirkt aber weiterhin nicht so gefährlich wie einst. Wales hingegen hat in seiner schwierigen Gruppe nach Siegen gegen Fiji und Portugal Platz eins selbst in der Hand – und wirkt gefestigter als der kommende Gegner Australien.