Anzeige Das größte Rugby-Ereignis des Jahres läuft: Die Weltmeisterschaft im Rugby Union. ran hat alle Infos zu Übertragung, Favoriten und Spielen parat. Rugby-WM 2023 live: Welche Spiele finden heute (16. Oktober) statt? Am heutigen Montag (16. Oktober) finden bei der Rugby-WM 2023 keine Partien statt. Am Freitag und Samstag stehen die nächsten Spiele an, dann finden folgende Halbfinals statt: Freitag, 20. Oktober, 21 Uhr: Argentinien vs. Neuseeland (live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App)

Samstag, 21. Oktober, 21 Uhr: England vs. Südafrika (live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App)

Anzeige

Rugby-WM 2023 live: Wer überträgt das Turnier heute im Free-TV? Wie bereits vor vier Jahren zeigt ProSieben MAXX die Rugby-WM exklusiv in Deutschland. 35 der insgesamt 48 Partien werden im Free-TV ausgestrahlt. Kommentiert werden alle vier Spiele von Jan Lüdeke und "ran"-Experte Manuel Wilhelm, moderiert werden die Sendungen von Mike Stiefelhagen.

Rugby-WM 2023 live: Wer überträgt das Turnier heute im Livestream? Alle 48 Partien der Rugby-WM werden auf ran.de, in der ran-App und auf Joyn gezeigt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Rugby-WM 2023 live: Wann und wo wird das Turnier ausgetragen? Bei der-Rugby-Weltmeisterschaft spielen die besten 15er-Nationalteams vom 8. September bis zum 28. Oktober in Frankreich um den begehrten Webb Ellis Cup. Laut den Veranstaltern ist das Event nach den Olympischen Spielen und der Fußball-WM das drittgrößte Sportereignis der Welt. Über 2,5 Millionen Tickets wurden bislang für das diesjährige Turnier verkauft.

Rugby-WM 2023: Wer bestritt das Eröffnungsspiel? Das Eröffnungsspiel am Freitag bestritten Frankreich und Neuseeland, die Gastgeber setzten sich mit 27:13 gegen die "All Blacks" durch. Das Eröffnungsspiel fand vor 80.000 Fans im Pariser Stade de France statt, im französischen Nationalstadion wird auch das Endspiel steigen.

Anzeige

Anzeige Rugby-WM 2023 live: Wie sind die Gruppen aufgeteilt? 20 Mannschaften treten in Frankreich an, aufgeteilt auf vier Fünfergruppen (zum kompletten Spielplan). Nach der Vorrunde qualifizieren sich jeweils die Teams auf Platz eins und zwei für das Viertelfinale. Da Rugby ein körperlich sehr anspruchsvoller Sport ist, ist die Anzahl der Ruhetage zwischen den einzelnen Begegnungen hoch. Somit wird der Weltmeister erst nach insgesamt sieben Wochen gekrönt.

Rugby-WM 2023: Ergebnisse der Vorrunde GRUPPE A: 8. September: Frankreich - Neuseeland 27:13 9. September: Italien - Namibia 52:8 14. September: Frankreich - Uruguay 27:12 15. September: Neuseeland - Namibia 71:3 20. September: Italien - Uruguay 38:17 21. September: Frankreich - Namibia 96:0 27. September: Uruguay - Namibia 36:26 29. September: Neuseeland - Italien 96:17 5. Oktober: Neuseeland - Uruguay 73:0 6. Oktober: Frankreich - Italien 60:7 GRUPPE B 9. September: Irland - Rumänien 82:8 10. September: Südafrika - Schottland 18:3 16. September: Irland - Tonga 59:6 17. September: Südafrika - Rumänien 76:0 23. September: Südafrika - Irland 8:13 24. September: Schottland - Tonga 45:17 30. September: Schottland - Rumänien 84:0 1. Oktober: Südafrika - Tonga 49:18 7. Oktober: Irland - Schottland 36:14 8. Oktober: Tonga - Rumänien 45:24 GRUPPE C 9. September: Australien - Georgien 35:15 10. September: Wales - Fischi 32:26 16. September: Wales - Portugal 28:8 17. September: Australien - Fidschi 15:22 23. September: Georgien - Portugal 18:18 24. September: Wales - Australien 40:6 30. September: Fidschi - Georgien 17:12 1. Oktober: Australien - Portugal 34:14 7. Oktober: Wales - Georgien 43:19 8. Oktober: Fidschi - Portugal 23:24 GRUPPE D 9. September: England - Argentinien 27:10 10. September: Japan - Chile 42:12 16. September: Samoa - Chile 43:10 17. September: England - Japan 34:12 22. September: Argentinien - Samoa 19:10 23. September: England - Chile 71:0 28. September: Japan - Samoa 28:22 30. September: Argentinien - Chile 59:5 7. Oktober: England - Samoa 18:17 8. Oktober: Japan - Argentinien 27:39

Rugby-WM 2023 live: Die Gruppen in der Übersicht Gruppe A:



Frankreich

Neuseeland

Namibia

Uruguay

Italien



Gruppe B:



Irland

Rumänien

Schottland

Tonga

Südafrika



Gruppe C:



Australien

Fidschi

Georgien

Portugal

Wales



Gruppe D:



Argentinien

Chile

England

Japan

Samoa

Anzeige

Anzeige

Rugby-WM 2023 live: Wer sind die Favoriten? Südafrika reist als amtierender Weltmeister nach Frankreich. Bei der WM 2019 in Japan hatten sich die "Springboks" im Finale gegen England durchgesetzt. Aus europäischer Sicht rechnen sich Irland, Nummer eins der Welt, und Gastgeber Frankreich große Chancen auf den Titel aus. Die Iren sind jedoch im Viertelfinale an Mitfavorit Neuseeland gescheitert. Die "All Blacks" wollen nach 1987, 2011 und 2015 zum vierten Mal den WM-Titel holen und damit zum alleinigen Rekordchampion aufsteigen. Die großen Rugby-Nationen Australien und England haben schwierige Monate hinter sich und werden in diesem Jahr wohl kein Wörtchen um den Pokal mitreden. Australien scheiterte bereits in der Vorrunde. Den kompletten Favoritencheck zur Rugby-WM findet ihr unter diesem Link.

Rugby-WM 2023 live: Wie wird gespielt? Im Format Rugby Union wird mit 15 Spielern gespielt, eine Halbzeit dauert 40 Minuten. Ziel ist es, den ovalen Ball im gegnerischen Malfeld (vergleichbar mit der Endzone im American Football) abzulegen - ein sogenannter Versuch. Weitere Punkte können erzielt werden, wenn der Ball zwischen den beiden Malstangen durchgeschossen wird. Das Spielgerät darf getragen, gekickt oder nach hinten geworfen werden. Es ist erlaubt, den Spieler mit Ballbesitz zu Boden zu bringen und dort zu halten. Zur Sicherheit der Akteure gibt es hierbei aber strenge Regeln.

Anzeige

Anzeige