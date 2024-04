BMW Open 2024 in München: Dominik Thiem bereits ausgeschieden

Anzeige

Überraschung bei den BMW Open 2024 in München! Mit dem Österreicher Dominic Thiem scheidet einer der Top-Favoriten berets in Runde 1 gegen den Qualifikanten Alejandro Moro Canas aus.

Der ehemalige US-Open-Sieger Dominic Thiem ist beim ATP-Turnier in München in der ersten Runde gescheitert. Der seit Jahren unter Handgelenksproblemen leidende Österreicher, der auf Platz 105 der Weltrangliste abgerutscht ist, unterlag dem spanischen Qualifikanten Alejandro Moro Canas 4:6, 4:6.

Als erster der sieben Deutschen im Hauptfeld scheiterte am verregneten ersten Turniertag der mit 651.865 dotierten BMW Open der Münchner Max Rehberg. Er unterlag Alex Michelsen aus den USA 6:7 (2:7), 3:6. Besser machte es danach Rudi Molleker, der den italienischen Qualifikanten Francesco Passaro 6:4, 6:2 besiegte. Für den 23-Jährigen, derzeit die Nummer 179 der Weltrangliste, war es der erste Sieg auf der ATP-Tour seit fast fünf Jahren. Er trifft im Achtelfinale auf den an Nummer sechs gesetzten Briten Jack Draper.

Der an Nummer eins gesetzte Alexander Zverev, der wie Titelverteidiger Holger Rune aus Dänemark (2.), Taylor Fritz aus den USA (3.) und Jan-Lennard Struff (4.) in der ersten Runde ein Freilos hat, bestreitet sein Auftaktmatch am Mittwoch. Der zweimalige Turniersieger, der am ersten Tag zum Training auf der Anlage des MTTC Iphitos erschien, trifft auf den Australier Aleksandar Vukic oder den Österreicher Jurij Rodionov.