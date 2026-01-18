- Anzeige -
- Anzeige -
Tennis

Tennis - Australian Open: Besonderer Heiratsantrag für Alexander Zverev

  • Aktualisiert: 18.01.2026
  • 08:27 Uhr
  • SID

Nach seinem Erstrundensieg bei den Australian Open bekommt Alexander Zverev auf dem Platz einen kuriosen Heiratsantrag.

Alexander Zverev staunte nicht schlecht. Nach seinem Erstrundensieg bei den Australian Open wollte der Tennisstar doch nur sein Siegerinterview mit Andrea Petkovic führen, doch die beiden wurden unsanft unterbrochen. "Heirate mich, Sascha", schallte es plötzlich von der Tribüne - gerufen von einem männlichen Fan.

Zverev ließ sich nur kurz aus der Ruhe bringen. "Wo ist der Ring, Mann?", fragte er in Richtung des Fans, der auch ein selbst gebasteltes Schild in die Luft hielt: "Nicht so billig". Und an Petkovic gerichtet schob er grinsend nach: "Wir sind nicht in der Lage, ein normales On-Court-Interview zu führen, oder?"

- Anzeige -
- Anzeige -

Zverev erreicht zweite Runde der Australian Open

Anschließend machte sich Zverev noch Gedanken, wie er den restlichen freien Sonntag verbringen wolle. "Vielleicht gehe ich ins Casino, mein Bruder hat da diese Woche eine Menge Geld gemacht. Vielleicht muss ich das auch machen", sagte der Hamburger gut gelaunt.

Zuvor hatte Zverev den Kanadier Gabriel Diallo nach einem schwachen Start noch souverän mit 6:7 (1:7), 6:1, 6:4, 6:2 besiegt und war zum zehnten Mal in Folge in die zweite Runde von Melbourne eingezogen.

- Anzeige -
Mehr Tennis-News
Zverev tat sich schwer
News

Nach Satzverlust: Zverev arbeitet sich in die zweite Runde

  • 18.01.2026
  • 06:19 Uhr
Raducanu ist unzufrieden
News

Raducanu motzt über Ansetzung: "Macht keinen Sinn"

  • 18.01.2026
  • 02:41 Uhr
2194318825
News

Australian Open 2026 live im Free-TV und Joyn-Livestream

  • 17.01.2026
  • 10:41 Uhr
Torben Beltz glaubt an seine Schützlinge
News

"Super Chance": Beltz traut Lys in Melbourne viel zu

  • 17.01.2026
  • 10:29 Uhr
Djokovic will in Melbourne mal wieder angreifen
News

Trotz Gegnern auf "anderem Level": Djokovic glaubt an "25"

  • 17.01.2026
  • 07:35 Uhr
Mensik jubelt in Auckland
News

Push vor Australian Open für Mensik und Andrejewa

  • 17.01.2026
  • 06:59 Uhr
Hat noch nicht genug: Venus Williams
News

"Liebe Herausforderungen": Williams bereit für Rekordmatch

  • 17.01.2026
  • 06:35 Uhr
Bereit für die nächsten Erfolge? Eva Lys
News

Lys spürt den Druck vor "schwierigstem" Jahr

  • 17.01.2026
  • 04:55 Uhr
Zverev jagt in Melbourne den Titel
News

Zverev warnt vor Auftaktmatch: "Gefährlicher Gegner"

  • 16.01.2026
  • 07:53 Uhr
Voller Fokus auf den Titel: Carlos Alcaraz
News

"Hungrig" nach Trainerwechsel: Alcaraz jagt fehlenden Titel

  • 16.01.2026
  • 05:41 Uhr