Nach seinem Erstrundensieg bei den Australian Open bekommt Alexander Zverev auf dem Platz einen kuriosen Heiratsantrag.

Alexander Zverev staunte nicht schlecht. Nach seinem Erstrundensieg bei den Australian Open wollte der Tennisstar doch nur sein Siegerinterview mit Andrea Petkovic führen, doch die beiden wurden unsanft unterbrochen. "Heirate mich, Sascha", schallte es plötzlich von der Tribüne - gerufen von einem männlichen Fan.

Zverev ließ sich nur kurz aus der Ruhe bringen. "Wo ist der Ring, Mann?", fragte er in Richtung des Fans, der auch ein selbst gebasteltes Schild in die Luft hielt: "Nicht so billig". Und an Petkovic gerichtet schob er grinsend nach: "Wir sind nicht in der Lage, ein normales On-Court-Interview zu führen, oder?"