Laver Cup: Zverev verliert erneut - Europa geschlagen

Alexander Zverev hat auch sein zweites Spiel beim Laver Cup verloren und damit die Niederlage für das Team Europa besiegelt. Der deutsche Tennisstar unterlag dem US-Amerikaner Taylor Fritz in San Francisco 3:6, 6:7 (4:7), damit ging das Showduell gegen die Weltauswahl 9:15 verloren. 13 Punkte waren für den Sieg nötig.

Zuvor hatte der spanische US-Open-Sieger Carlos Alcaraz am Sonntag im Einzel und Doppel Siege geholt, letztlich zu wenig für die Europäer. Es war der dritte Erfolg für die Weltauswahl bei der achten Auflage des Events. Die neunte findet in London statt (25. bis 27. September 2026).

Fritz, der am Samstag Alcaraz geschlagen hatte (6:3, 6:2) lobte die "Energie des Teams. Die Momente des Sieges fühlen sich viel besser an, die Momente der Niederlage viel schlimmer, weil man für all diese Jungs spielt", sagte der Weltranglistenfünfte über die von US-Tennisikone Andre Agassi betreute Auswahl.

Zverev (28) hatte bei seinem ersten Einsatz eine krachende Niederlage gegen den Australier Alex de Minaur kassiert (1:6, 4:6). Auch gegen Fritz sah der erschöpft wirkende Hamburger im ersten Durchgang schlecht aus, sorgte im zweiten zwar für Spannung, beendete das Einladungsturnier im Chase Center , in der sonst das Basketballteam Golden State Warriors spielt, ohne Satzgewinn.

Weltranglistenpunkte werden beim Laver Cup, den Roger Federer 2017 ins Leben gerufen hatte und noch immer mit seiner Agentur organisiert, nicht vergeben. Dafür ist das Event finanziell lukrativ. Neben einer Antrittsprämie, die sich nach dem Platz im ATP-Ranking richtet, können die Spieler des Siegerteams 250.000 Dollar Preisgeld gewinnen.