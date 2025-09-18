Vom 19. bis 21. September findet der Laver Cup 2025 statt. ran fasst alle Informationen zum Tennis-Mannschaftsturnier zusammen. Der Laver Cup ist mittlerweile ein Highlight im Tennis-Kalender. Das Mannschaftsturnier findet seit 2017 statt und macht in diesem Jahr Halt in San Francisco. Zverev, Alcaraz und Co. im Einsatz - alle Spiele des Laver Cups live auf Joyn Traditionell treten beim Laver Cup sechs Spieler aus Europa gegen sechs Spieler aus dem Rest der Welt an.

"Team Europa" wird in San Francisco von Carlos Alcaraz und Alexander Zverev angeführt. Auf Seiten des "Team World" gilt Taylor Fritz als bester Spieler. Vor allem der Deutsche blickt voller Vorfreude auf die Aufgaben in Kalifornien: "Ich liebe es, Teil des Laver Cups zu sein. Es ist etwas ganz Besonderes, mit einigen der besten Spieler der Welt zusammenzuspielen." Erstmals gibt es zudem neue Kapitäne. Bisher saßen mit Björn Borg (Europa) und John McEnroe (Welt) zwei absolute Legenden als Kapitäne auf den jeweiligen Bänken. 2025 übernehmen Yannick Noah (Europa) und Andre Agassi (Welt) diese Rollen.

Tennis heute live: Wann und wo findet der Laver Cup 2025 statt? Der Laver Cup 2025 findet vom 19. bis 21. September in San Francisco statt. Austragungsort ist das Chase Center.

Laver Cup 2025 heute live: Wird das Turnier im Free-TV übertragen? Ja. Alle Spiele des Turniers werden im Free-TV auf Eurosport übertragen.

Tennis: Wird der Laver Cup 2025 heute im Livestream gezeigt? Alle Spiele des Laver Cup 2025 können kostenlos im Stream auf Joyn verfolgt werden. Auch DAZN überträgt alle Matches in San Francisco im Livestream. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Gleiches gilt für den Streamingdienst Discovery+.

Tennis heute live: Wer nimmt am Laver Cup 2025 teil? Team Europa: Carlos Alcaraz (Spanien)

Alexander Zverev (Deutschland)

Casper Ruud (Norwegen)

Flavio Cobolli (Italien)

Holger Rune (Dänemark)

Jakub Mensik (Tschechien)

Tomáš Macháč (Tschechien) - Ersatz Team Welt: Taylor Fritz (USA)

Alex de Minaur (Australien)

Francisco Cerundolo (Argentinien)

Joao Fonseca (Brasilien)

Alex Michelsen (USA)

Reilly Opelka (USA)

Jenson Brooksby (USA) - Ersatz

Laver Cup 2025 heute live: Wie funktioniert der Modus? Insgesamt finden beim Laver Cup zwölf Matches (neun im Einzel und drei im Doppel) statt. Es wird im Best-of-Three-Format (Champions-Tiebreak im dritten Satz) gespielt. Um eine möglichst hohe Spannung zu gewährleisten, steigen die pro Match zu gewinnenden Punkte pro Tag an: Freitag: ein Punkt pro Sieg

Samstag: zwei Punkte pro Sieg

Sonntag: drei Punkte pro Sieg Das Team, welches zuerst 13 Punkte erreicht, gewinnt das Turnier. Steht es nach allen Partien 12:12, entscheidet ein letztes Doppel über den Sieger.

Laver Cup 2025 heute live: Wann finden die Matches statt? Tag 1: Freitag, 19.9., 22:00 Uhr: Match 1 – Einzel

Freitag, 19.9., anschl.: Match 2 – Einzel

Samstag, 20.9., 4:00 Uhr: Match 3 – Einzel

Samstag, 20.9., anschl.: Match 4 – Doppel Tag 2: Samstag, 20.9., 22:00 Uhr: Match 5 – Einzel

Samstag, 20.9., anschl.: Match 6 – Einzel

Sonntag, 21.9., 4:00 Uhr: Match 7 – Einzel

Sonntag, 21.9., anschl.: Match 8 – Doppel Tag 3: Sonntag, 21.9., 21:00 Uhr: Match 9 – Doppel

Sonntag, 21.9., anschl.: Match 10 – Einzel (wenn nötig)

Sonntag, 21.9., anschl.: Match 11 – Einzel (wenn nötig)

Sonntag, 21.9., anschl.: Match 12 – Einzel (wenn nötig)

Laver Cup 2025 heute live: Wie hoch ist das Preisgeld? Zusätzlich zur Prämie für das siegreiche Team (250.000 US-Dollar), bekommt jeder Teilnehmer ein Antrittsgeld, das sich nach der jeweiligen Position in der Weltrangliste richtet.

Laver Cup heute live: Die bisherigen Ergebnisse des Tennis-Turniers 2017: Team Europa vs. Team Welt 15:9

2018: Team Europa vs. Team Welt: 13:8

2019: Team Europa vs. Team Welt: 13:11

2020: keine Austragung aufgrund der COVID-19-Pandemie

2021: Team Europa vs. Team Welt 14:1

2022: Team Welt vs. Team Europa 13:8

2023: Team Welt vs. Team Europa 13:2

2024: Team Europa v. Team Welt 13:11