Tennis

Tennis - Laver Cup 2025: Teilnehmer, Spielplan und Übertragung im Free-TV und Joyn-Livestream

  • Veröffentlicht: 18.09.2025
  • 16:09 Uhr

Vom 19. bis 21. September findet der Laver Cup 2025 statt. ran fasst alle Informationen zum Tennis-Mannschaftsturnier zusammen.

Der Laver Cup ist mittlerweile ein Highlight im Tennis-Kalender. Das Mannschaftsturnier findet seit 2017 statt und macht in diesem Jahr Halt in San Francisco.

Traditionell treten beim Laver Cup sechs Spieler aus Europa gegen sechs Spieler aus dem Rest der Welt an.

DEU, Tennis, Laver-Cup Finale, 22.09.2024, Uber-Arena, Berlin, DEU, Tennis, Laver-Cup Finale, im Bild Alexander Zverev Foto: Juergen Engler nordphoto GmbH *** DEU, Tennis, Laver Cup Final, 22 09 20...

Zverev, Alcaraz und Co. im Einsatz - alle Spiele des Laver Cups live auf Joyn!

Verfolge den Laver Cup 2025 live und kostenlos im Stream auf Joyn.

"Team Europa" wird in San Francisco von Carlos Alcaraz und Alexander Zverev angeführt. Auf Seiten des "Team World" gilt Taylor Fritz als bester Spieler. Vor allem der Deutsche blickt voller Vorfreude auf die Aufgaben in Kalifornien: "Ich liebe es, Teil des Laver Cups zu sein. Es ist etwas ganz Besonderes, mit einigen der besten Spieler der Welt zusammenzuspielen."

Erstmals gibt es zudem neue Kapitäne. Bisher saßen mit Björn Borg (Europa) und John McEnroe (Welt) zwei absolute Legenden als Kapitäne auf den jeweiligen Bänken. 2025 übernehmen Yannick Noah (Europa) und Andre Agassi (Welt) diese Rollen.

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle News zum Tennis

  • Laver Cup: Carlos Alcaraz überrascht mit neuer Frisur

  • Carlos Alcaraz: Neue Liebe soll Sinner gedatet haben?

Wann und wo findet der Laver Cup 2025 statt?

Der Laver Cup 2025 findet vom 19. bis 21. September in San Francisco statt. Austragungsort ist das Chase Center.

Laver Cup 2025 live: Wird das Turnier im Free-TV übertragen?

Ja. Alle Spiele des Turniers werden im Free-TV auf Eurosport übertragen.

Tennis: Wird der Laver Cup 2025 im Livestream gezeigt?

Alle Spiele des Laver Cup 2025 können kostenlos im Stream auf Joyn verfolgt werden.

Auch DAZN überträgt alle Matches in San Francisco im Livestream. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Gleiches gilt für den Streamingdienst Discovery+.

Wer nimmt am Laver Cup 2025 teil?

Team Europa:

  • Carlos Alcaraz (Spanien)
  • Alexander Zverev (Deutschland)
  • Casper Ruud (Norwegen)
  • Flavio Cobolli (Italien)
  • Holger Rune (Dänemark)
  • Jakub Mensik (Tschechien)
  • Tomáš Macháč (Tschechien) - Ersatz

Team Welt:

  • Taylor Fritz (USA)
  • Alex de Minaur (Australien)
  • Francisco Cerundolo (Argentinien)
  • Joao Fonseca (Brasilien)
  • Alex Michelsen (USA)
  • Reilly Opelka (USA)
  • Jenson Brooksby (USA) - Ersatz
Laver Cup 2025 live: Wie funktioniert der Modus?

Insgesamt finden beim Laver Cup zwölf Matches (neun im Einzel und drei im Doppel) statt. Es wird im Best-of-Three-Format (Champions-Tiebreak im dritten Satz) gespielt.

Um eine möglichst hohe Spannung zu gewährleisten, steigen die pro Match zu gewinnenden Punkte pro Tag an:

  • Freitag: ein Punkt pro Sieg
  • Samstag: zwei Punkte pro Sieg
  • Sonntag: drei Punkte pro Sieg

Das Team, welches zuerst 13 Punkte erreicht, gewinnt das Turnier. Steht es nach allen Partien 12:12, entscheidet ein letztes Doppel über den Sieger.

Laver Cup 2025 live: Wann finden die Matches statt?

Tag 1:

  • Freitag, 19.9., 22:00 Uhr: Match 1 – Einzel
  • Freitag, 19.9., anschl.: Match 2 – Einzel
  • Samstag, 20.9., 4:00 Uhr: Match 3 – Einzel
  • Samstag, 20.9., anschl.: Match 4 – Doppel

Tag 2:

  • Samstag, 20.9., 22:00 Uhr: Match 5 – Einzel
  • Samstag, 20.9., anschl.: Match 6 – Einzel
  • Sonntag, 21.9., 4:00 Uhr: Match 7 – Einzel
  • Sonntag, 21.9., anschl.: Match 8 – Doppel

Tag 3:

  • Sonntag, 21.9., 21:00 Uhr: Match 9 – Doppel
  • Sonntag, 21.9., anschl.: Match 10 – Einzel (wenn nötig)
  • Sonntag, 21.9., anschl.: Match 11 – Einzel (wenn nötig)
  • Sonntag, 21.9., anschl.: Match 12 – Einzel (wenn nötig)
Laver Cup 2025: Wie hoch ist das Preisgeld?

Zusätzlich zur Prämie für das siegreiche Team (250.000 US-Dollar), bekommt jeder Teilnehmer ein Antrittsgeld, das sich nach der jeweiligen Position in der Weltrangliste richtet.

Laver Cup: Die bisherigen Ergebnisse des Tennis-Turniers

  • 2017: Team Europa vs. Team Welt 15:9
  • 2018: Team Europa vs. Team Welt: 13:8
  • 2019: Team Europa vs. Team Welt: 13:11
  • 2020: keine Austragung aufgrund der COVID-19-Pandemie
  • 2021: Team Europa vs. Team Welt 14:1
  • 2022: Team Welt vs. Team Europa 13:8
  • 2023: Team Welt vs. Team Europa 13:2
  • 2024: Team Europa v. Team Welt 13:11
