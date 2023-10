College Football: Deion Sanders und Colorado Buffaloes kassieren historische Niederlage

Anzeige

Diesen Abend werden die Colorado Buffaloes so schnell nicht mehr vergessen. Trotz einer haushohen Führung kassiert das Team von NFL-Legende Deion Sanders eine Niederlage.

So etwas hat es in der langen Geschichte der Colorado Buffaloes noch nie gegeben!

Gegen Stanford Cardinal führte das Team von Coach Deion Sanders zur Halbzeit mit 29:0. In der zweiten Halbzeit aber kollabierten die Buffaloes regelrecht und verloren nach zweimaliger Verlängerung mit 43:46.

Sanders, der als Spieler zweimal den Super Bowl gewann, zeigte sich nach der Niederlage geschockt. "Seit meiner Jugend kann ich mich an kein Football-Spiel erinnern, in dem ich 29:0 vorne lag und am Ende noch verloren habe", sagte der einstige Star-Cornerback: "Das ist schon hart für mich."

Bislang stammt der unrühmliche Rekord der Buffaloes aus dem Jahre 2010. Damals hatten sie am 6. November gegen Kansas noch einen 28-Punkte-Vorsprung verspielt.

Gegen Stanford warf Buffaloes-Quarterback und Trainersohn Shedeur Sanders drei Touchdowns vor der Pause. Die restlichen Punkte zur 29:0-Führung besorgte Xavier Weaver per Rushing Touchdown.