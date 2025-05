Unter den Zuschauern befand sich dabei auch ein aus der NFL bekanntes Gesicht: Coaching-Legende Bill Belichick. Der 73-Jährige saß in der ersten Reihe und feuerte seine Freundin Jordon Hudson an.

Am Wochenende wurde die Wahl zur Miss Maine in Portland ausgetragen.

Eine versteckte Botschaft zwischen den Zeilen an die Kritiker hinter der Beziehung?

"Ich bin unheimlich stolz auf mich", sagte sie während des Frageteils der Veranstaltung. "Ich hoffe, dass jeder, der das hier sieht, die Kraft findet, alles durchzustehen, was er gerade durchmacht, und erkennt, dass Hass sich niemals durchsetzt."

Belichicks Beziehung mit Hudson sorgt für Kontroversen

Hudsons Teilnahme am Wettbewerb, der am Samstag mit den Vorrunden begann, kam für einige überraschend. Laut Informationen der Zeitung "New York Post" wäre sie fast ausgestiegen, nachdem infolge eines "CBS"-Interviews eine Kontroverse ausgebrochen war.

Auf die Frage, wie er und Hudson sich kennengelernt haben, wurde sie vor laufender Kamera mit den Worten "Wir reden nicht darüber" zitiert. Belichick verteidigte seine Freundin daraufhin in einer Stellungnahme: "Sie hat nicht von einer bestimmten Frage oder einem bestimmten Thema abgelenkt, sondern einfach nur ihren Job gemacht, um sicherzustellen, dass das Interview in der Spur bleibt."

Erschwerend hinzu kamen wenige Tage vor der Misswahl auch Berichte, dass die University of North Carolina (UNC) Hudson die Besuche von Belichicks Trainingseinheiten untersagt hätte.

Die Universität hat dies jedoch umgehend dementiert: "Jordon Hudson ist zwar kein Angestellter der Universität oder der Carolina Athletics, aber sie ist in den Carolina Football-Einrichtungen willkommen."

Und weiter: "Jordon wird weiterhin alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Coach Belichicks persönlicher Marke außerhalb seiner Verantwortung für Carolina Football und die Universität verwalten."