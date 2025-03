Der 57-Jährige hatte zuvor noch 18,3 Millionen Dollar in seinem ursprünglichen Fünfjahresvertrag über 29,5 Millionen Dollar ausstehend.

Deion Sanders erhält in Colorado eine lukrative Vertragsverlängerung und steigt damit zu einem der bestbezahlten Coaches am College auf.

Das Wichtigste in Kürze

"Wir haben gerade erst an der Oberfläche dessen gekratzt, was dieses Programm sein kann. Es geht nicht nur um Football, sondern um die Entwicklung junger Männer, die bereit sind, es mit der Welt aufzunehmen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass diese Universität auf und neben dem Spielfeld Großes leistet."

"Ich freue mich auf die Gelegenheit, hier in Colorado etwas Besonderes aufzubauen", erklärte Sanders in einem Statement.

Sanders ein einziger Glücksfall für Colorado

Sanders übernahm ein Team, das 2022 mit einer Bilanz von 1-11 abgeschlossen hatte, führte die Buffaloes zu 13 Siegen, darunter neun in der letzten Saison und zu einem Bowl-Einzug.

Nach Angaben von Colorado war das Football-Programm mit über 54 Millionen Zuschauern in der Saison 2024 eines der meistgesehenen Sport-Teams. Darunter allein acht Millionen Zuschauer, die Colorado bei der 14:36-Niederlage gegen BYU im Alamo Bowl sahen - die höchste Einschaltquote in der 32-jährigen Geschichte der Veranstaltung.

"Coach Prime hat den College Football revolutioniert und damit dem CU-Football seinen rechtmäßigen Platz als nationale Größe zurückgegeben", betonte Athletic Director Rick George, in einer Erklärung. "Diese Verlängerung würdigt nicht nur die unglaublichen Leistungen des Trainers, der unser Programm auf und neben dem Spielfeld verändert hat, sondern hält ihn auch in Boulder, um in den kommenden Jahren um Conference und National Championships zu kämpfen."

Für den Fall, dass der ehemalige NFL-Star vor Ablauf des Vertrags einen anderen Trainerjob annehmen sollte, wurden unterschiedliche Buyout-Konditionen festgelegt. Demnach beginnt seine vertraglich festgelegt Ablösesumme bei 12 Millionen Dollar für den Rest des Jahres 2025, gefolgt von zehn Millionen Dollar im Jahr 2026, sechs Millionen Dollar im Jahr 2027, vier Millionen Dollar im Jahr 2028 und drei Millionen Dollar im Jahr 2029.

Er könnte sich jedoch von seiner Tätigkeit als Trainer zurückziehen, ohne eine Entschädigung an die Universität zahlen zu müssen - vorausgesetzt, er kehrt nicht als Trainer zu einem anderen Team zurück.

Sanders und Colorado vereinbarten außerdem, "sich nach Abschluss der Saison 2027 zu treffen, um eine mögliche Verlängerung der Vereinbarung zu diskutieren".