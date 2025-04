Colorado Buffaloes: Trikot-Kontroverse rund um Shedeur Sanders und Travis Hunter

Noch vor ihrem Draft in die NFL werden die College-Nummern von Shedeur Sanders und Travis Hunter zurückgezogen. Eine Entscheidung mit Gegenwind.

Diese Entscheidung sorgt für Unverständnis. Beim NFL Draft in der kommenden Woche gelten Quarterback Shedeur Sanders und Cornerback/Receiver Travis Hunter als Top-Prospects.

Doch obwohl die beiden jungen Sportler noch nicht einmal in die beste Football-Liga der Welt aufgenommen wurden, hat ihr College-Team Colorado Buffaloes bereits entschieden, ihre Trikotnummern zu ihren Ehren nie wieder zu vergeben.

Allzu gut kommt die Entscheidung, die Nummer 2 (Sanders) und die Nummer 12 (Hunter) zu streichen, aber nicht an. Colorados Hall-of-Fame-Linebacker Chad Brown erklärte via Social Media: "Wenn die Spieler des Meisters eine derartige Ehrung nicht erhalten haben, ist diese Aktion eine Abwertung, eine Herabsetzung. Ich würde die Bedeutung der beiden nie herunterspielen, sie sind großartig. Aber der Zeitpunkt ist schlecht gewählt."

Tyler Polumbus, seines Zeichens früherer Offensive Lineman in Colorado, formulierte: "Die Wut ehemaliger Spieler darüber, dass die Nummer 2 nie wieder vergeben wird, ist groß. Ich denke, die meisten (mich eingeschlossen) glauben, dass er diese Ehre letztendlich verdient. Aber es gibt so viele große Spieler, die diese Ehre verdient haben und darauf gewartet haben, dass sie an der Reihe sind. Warum so schnell? Es fühlt sich an wie der erste Fehler in der Ära von Coach Prime."