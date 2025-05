Tragischer Autounfall in Florida: Zwei Kinder im Alter von vier und zehn Jahren kommen ums Leben. College-Football-Star Adarius Hayes ist ebenfalls beteiligt.

College-Football-Star Adarius Hayes ist in Florida in einen tödlichen Autounfall verwickelt gewesen. Das bestätigte die Polizei von Largo, der Heimatstadt von Hayes, in der sich der Unfall ereignete.

Demnach seien zwei Autos kollidiert, in einem der Wracks kamen zwei Kinder im Alter von vier und zehn Jahren ums Leben. Weitere Personen, darunter auch Hayes selbst, wurden verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Zu den genauen Umständen des Unfalls äußerte sich die Polizei nicht, allerdings gehen die Ermittler nicht davon aus, dass Alkohol eine Rolle gespielt hat.