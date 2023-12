College Football: Georgia Bulldogs schnappen Florida State Top-Safety weg

Anzeige

Coup für die Georgia Bulldogs: Das Top-Team im College Football sichert sich Safety-Prospect K.J. Bolden.

Von Chris Lugert

Die Georgia Bulldogs basteln weiter an einer glorreichen Zukunft im College Football und haben sich ein absolutes Top-Talent gesichert. Am ersten Tag der Signing Period zog Georgia den umworbenen Safety K.J. Bolden an Land, wie "ESPN" berichtet.

Damit stachen die Bulldogs auch die Florida State University aus. Denn zu dieser hatte sich Bolden bereits bekannt, nun folgte der kurzfristige Meinungsumschwung.

Damit bleibt Bolden seinem Heimatstaat treu. Der Defense-Spieler stammt aus Buford in Georgia und ging dort auch zur High School. Neben den Bulldogs hatte auch die University of Auburn um Bolden geworben. Neben Cornerback Ellis Robinson IV und Linebacker Justin Williams ist Bolden bereits der dritte Fünf-Sterne-Rekrut, der sich zu den Bulldogs bekennt.

Georgia gehört im College Football zu den absoluten Top-Adressen. 2021 und 2022 wurde das Team jeweils nationaler Meister, in dieser Saison verhinderte eine Niederlage im letzten Saisonspiel die Berufung für die Playoffs.