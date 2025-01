College Football: Ohio State Buckeyes gewinnen Meisterschaft gegen Notre Dame

"Nach all den Dingen, die im Laufe des Jahres gesagt wurden, werden diese Jungs als eine der besten Geschichten in der Historie des Bundesstaates Ohio und als eines der besten Football-Teams aller Zeiten zementiert werden", sagte Ryan Day, der Head Coach von Ohio State.

Will Howard, der Quarterback von Ohio State, brachte 17 seiner 21 Pässe für 231 Yards und zwei Touchdown-Pässe an den Mann und blieb ohne Interception. Riley Leonard, der Passgeber von Notre Dame, vollendete 21 seiner 33 Passversuche für 255 Yards sowie zwei Touchdowns und blieb ebenfalls ohne Interception.

College-Meisterschaft statt NFL Draft

Mehrere Spieler von Ohio State entschieden sich im vergangenen Jahr gegen den NFL Draft (hier die NFL Draftorder 2025), um noch ein weiteres Jahr College-Football zu spielen und sich den Traum von der Meisterschaft zu erfüllen - zum Beispiel die Defensive Ends Jack Sawyer und JT Tuimoloau, Defensive Tackle Tyleik Williams, Offensive Lineman Donovan Jackson oder Wide Receiver Emeka Egbuka.

"Das ist vielleicht das größte Beispiel für Selbstlosigkeit, an dem ich je beteiligt war", sagte Linebacker Cody Simon. "So viele Jungs hatten die Möglichkeit, in der ersten und zweiten Runde des NFL-Draft gepickt zu werden. Aber sie kamen alle zurück, um ein weiteres Jahr zusammen zu spielen. Ich lobe all die Jungs, die diese Entscheidung getroffen haben."