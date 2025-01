College Football - Trotz Anschlag: Sugar Bowl in New Orleans findet wie geplant statt

Trotz des Anschlags in der Innenstadt von New Orleans wird der Sugar Bowl wie geplant im Mercedes-Benz Superdome ausgetragen. Das gab die örtliche Polizei bekannt.

Ein LKW ist am Neujahrsmorgen in eine Menschenmenge in New Orleans gerast und hat dabei mindestens zehn Menschen getötet. Der Einsatz der Polizei läuft aktuell noch.

Trotz des Anschlags wird der Sugar Bowl, das College-Football-Viertelfinale zwischen den Notre Dame Fighting Irish und den Georgia Bulldogs, wie geplant stattfinden. Das gab das New Orleans Police Department bekannt.

Oberkommissarin Anne Kirkpatrick versicherte den Fans und Spielern, dass für ihre Sicherheit gesorgt sei. Der Todesfahrer wurde von den Einsatzkräften erschossen.