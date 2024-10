ELF auf Rekordjagd: Großer Ticket-Andrang für das Championship Game 2025 in Stuttgart

Das Ziel für die kommende Saison ist klar: "Jetzt beginnen die Vorbereitungen auf Stuttgart, mit dem Ziel und der großen Motivation, das in der MHP Arena noch zu übertreffen", kündigte Karajica an.

Vor einer Kulisse von 41.364 Fans fand das zurückliegende Finale in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen statt - damit wurde der vorherige ELF-Rekord von 32.500 Zuschauern pulverisiert.

Wie die "European League of Football" mitteilte, wurden für das Championship Game 2025 in der Stuttgarter MHP-Arena bereits 7.500 Tickets verkauft.

Der Hype um die European League of Football hält weiter an: Elf Monate vor dem nächsten Championship Game verzeichnet die Liga erneut starke Verkaufszahlen.

Auch Commissioner Patrick Esume ist voller Vorfreude auf die kommende Saison: "Wir sind 2021 mit der ELF angetreten, um den besten Sport der Welt auf unserem Kontinent in allen Bereichen weiterzuentwickeln und haben in diesem kurzen Zeitraum schon einiges erreicht. Nun blicken wir mit großer Vorfreude der Saison 2025 mit dem Höhepunkt in der traumhaft schönen MHP-Arena in Stuttgart entgegen“"

Im Zusammenspiel mit dem VfB Stuttgart soll am 7. September 2025 im "Wohnzimmer" des Fußball-Traditionsklubs außerdem eine 17 Jahre alte Bestmarke fallen: 2007 wurden beim letzten Finale der NFL Europe 48.125 Zuschauer gezählt.