Im ELF-Finale gegen Stuttgart Surge erlebt Rhein Fire trotz MVP und Coach of the Year in den eigenen Reihen das wohl schwerste Spiel der Saison - mit dem perfekten Ende einer Gala-Saison.

Von Sebastian Kratzer

In teilweise fassungslose Gesichter blickte man beim ELF-Finale zwischen Rhein Fire und Stuttgart Surge in Duisburgs Schauinsland-Reisen-Arena, als der Außenseiter aus Schwaben nach nur wenigen Minuten in Führung ging.

Das Szenario einer Niederlage war für die Fans aus Düsseldorf, die auch während der Regular Season die Heimspiele ihres Teams in Duisburg verfolgten, gerade zu undenkbar.

Zu perfekt war die Saison ohne Niederlage. Zu perfekt waren die Auszeichnungen für Head Coach Jim Tomsula als Trainer des Jahres und für Quarterback Jadrian Clark als MVP. Zu perfekt ist die Situation, vor heimischen Publikum im heimischen Stadion den Titel zu gewinnen. Und deshalb fanden die Hauptdarsteller der Gala-Saison doch noch zu sich.

Nach minimalen Schwierigkeiten in der ersten Halbzeit fand Clark schließlich zu seiner Form, die ihn zum wertvollsten Spieler der Saison machte. Mit 393 Passing Yards und sechs geworfenen Touchdowns führte er Rhein Fire zum Sieg - und wurde anschließend auch mit der Finals-MVP-Trophäe ausgezeichnet.