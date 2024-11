Amon-Ra St. Brown ist einer der besten Receiver der NFL. Im Interview spricht er über Football in Deutschland, seine Ziele mit den Detroit Lions und das DFB-Team.

Das Interview führte Christian Koch

Für kurze Zeit war Amon-Ra St. Brown der bestbezahlte Receiver der NFL. Im exklusiven Interview mit ran spricht er über seine Zeit in Deutschland und seine Ziele mit den Detroit Lions sowie die Entwicklung von Football in Deutschland. Ab Mittwoch, den 10. Juli ist der Deutschamerikaner in der Netflix-Doku "Receiver" zu sehen.

ran: Amon-Ra, du bist jetzt schon eine Weile hier in Deutschland. Was hast du alles gemacht?

Amon-Ra St. Brown: Ich hab schon ein paar Sachen gemacht. Ich war bei meiner Familie und auf dem Platz, wo ich früher Fußball gespielt habe. Mit meiner Familie habe ich auch das Deutschland-Spiel im Biergarten geguckt. Später dann noch hier bei meinem Camp in Köln und bei meinen Großeltern habe ich auch vorbeigeschaut.

ran: Du warst auch beim Fußball, bei der EURO 2024 in Köln. Wie ist die Stimmung in der Stadt?

St. Brown: Es war krass, unglaublich. Die Fans sind absolut geil hier. Es war Schweiz gegen Ungarn, wirklich krass.