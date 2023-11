Barry Sanders kontert Kritik von Tom Brady: "Vielleicht redet er über seine Ex-Teams?"

Zum Hintergrund: Brady hatte unter anderem das Spiel an sich, die Regeln, aber auch das Coaching kritisiert. "In der heutigen NFL gibt es meiner Meinung nach viel Mittelmaß", sagte der 46-Jährige in der "Stephen A. Smith Show" von "ESPN".

"Vielleicht habe ich als Lions-Fan einfach nur Scheuklappen auf, weil wir die Liga anführen, weil wir so gut spielen", sagte Sanders. "Aber ich sehe immer noch ein großartiges Produkt. Ich sehe immer noch großartige Teams und ein sehr populäres Spiel. Ich würde mir alles anhören, was er zu sagen hat, und ich müsste genauer wissen, worauf er sich bezieht, aber ich denke, das ist das beste Produkt, das Beste, was wir als Lions-Fans je gesehen haben. Also werde ich das noch eine Weile genießen."