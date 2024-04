Wie er weiterhin ausführte, habe seine Franchise bereits in der Vergangenheit Anrufe bezüglich Diggs erhalten. Warum es aber erst jetzt zum Deal kam, erklärte Beane ebenfalls: "Bei diesem Move haben Timing und Wert für sie und für uns Sinn gemacht. Wir haben in den letzten Tagen daran gearbeitet und ihn heute (3. April, Anm. d. Red.) finalisiert."

Mit Cornerback Tre’Davious White, Wide Receiver Gabe Davis, Safety Jordan Poyer oder auch Center Mitch Morse ließen die Buffalo Bills bereits einige Spieler in der Free Agency ziehen . Am Mittwochabend folgte nun der wohl größte Name.

Das Wichtigste in Kürze

Buffalo Bills traden Stefon Diggs zu den Houston Texans: Suche nach Nachfolger läuft

Leicht gemacht hat sich Buffalo aber trotzdem nicht, Diggs nach vier Jahren ziehen zu lassen. "War es einfach? Nein. Aber wenn man die beste Entscheidung für die Zukunft der Bills trifft, ist das alles, was man tun kann, und man muss darauf vertrauen. Und so müssen diese Organisation und unsere Fangemeinde darauf vertrauen, dass wir im September ein verdammt gutes Team auf die Beine stellen werden", so der 47-Jährige.

Bei der Suche nach einem potenziellen Nachfolger könnte nun der anstehende Draft in den Fokus rücken. Die Receiver-Klasse wird als enorm stark eingeschätzt. Buffalo würde mit dem 28. Pick in der ersten Runde oder sogar an Tag zwei ein vielversprechendes Talent bekommen - und Verstärkung auf der Position wird benötigt. Hinter den Kulissen laufen die Planungen auch bereits.