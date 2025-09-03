Anzeige
NFL

Dallas Cowboys at Philadelphia Eagles live: Eröffnungsspiel der NFL-Saison 2025 - Übertragung im TV, Livestream und im Ticker

  • Aktualisiert: 03.09.2025
  • 15:44 Uhr
  • ran.de

Die NFL-Saison 2025 steht an. Los geht es mit dem Spiel zwischen den Dallas Cowboys und den Philadelphia Eagles. ran zeigt, wo ihr das Eröffnungsspiel live sehen könnt.

Endlich geht es los! Die NFL-Saison 2025 startet in der Nacht auf den 5. September mit dem Duell zwischen den Dallas Cowboys bei den Philadelphia Eagles.

Damit eröffnet Super-Bowl-Champion Philadelphia um Quarterback Jalen Hurts im heimischen Lincoln Financial Field die neue NFL-Spielzeit.

Anzeige
Anzeige
August 22, 2025: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass during the first quarter of an NFL, American Football Herren, USA preseason football game against the Chicago Bear...

Kein NFL-Highlight verpassen! Alle Zusammenfassungen gibt es auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Anzeige

Im Februar 2025 holten sich die Eagles durch ein 40:22 gegen die Kansas City Chiefs den heiß ersehnten NFL-Titel im Super Bowl LIX.

Auch die Cowboys mussten in der Vorsaison schon die Stärke der Eagles anerkennen. In Woche 17 gab es das Duell zwischen Philadelphia und Dallas. Die Eagles fegte damals mit 41:7 über die Texaner hinweg.

Anzeige

Das Wichtigste zur NFL in Kürze

  • Spielplan

  • Teams

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Dallas Cowboys @ Philadelphia Eagles: Wann ist Kickoff?

  • Begegnung: Dallas Cowboys @ Philadelphia Eagles
  • Wettbewerb: NFL Regular Season, Week 1
  • Datum: 5. September 2025
  • Uhrzeit: 02:20 Uhr
  • Austragungsort: Lincoln Financial Field (Philadelphia)

NFL Regular Season: Wird die Partie Dallas Cowboys @ Philadelphia Eagles live im Free-TV gezeigt?

Ja, RTL überträgt das NFL-Spiel zwischen den Dallas Cowboys und den Philadelphia Eagles in Deutschland.

Anzeige

NFL Regular Season: Gibt es zu Cowboys@Eagles einen Livestream?

Ja, die Partie der Dallas Cowboys bei den Philadelphia Eagles wird von Streaming-Anbieter RTL+ übertragen. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Zudem gibt es auch einen Livestream bei DAZN, auch hier ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Mit dem NFL Game Pass können alle Spiele in einem kostenpflichtigen Abo mit englischem Original-Kommentar geschaut werden.

Anzeige

Cowboys@Eagles in der NFL: Wo finde ich einen Liveticker?

Einen Live-Ticker zum Spiel zwischen den Dallas Cowboys und den Philadelphia Eagles gibt es wie gewohnt auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Anzeige

Cowboys@Eagles: Übersicht zur Übertragung des EM-Spiels

News und Videos zur NFL
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 03.09.2025
  • 15:47 Uhr
Super Bowl LIX: Kansas City Chiefs v Philadelphia Eagles
News

Die wichtigsten Themen 2025 - Repeat für die Eagles?

  • 03.09.2025
  • 15:08 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Buffalo Bills at Tampa Bay Buccaneers Aug 23, 2025; Tampa, Florida, USA; Buffalo Bills quarterback Josh Allen (17) warms up before a game against the Tampa Bay Bu...
News

Spezielle Trikots für NFL-MVP und Spieler des Jahres

  • 03.09.2025
  • 13:50 Uhr
August 14, 2025, Pittsburgh, Pennsylvania, USA: August 14, 2025: Aaron Rodgers 8 during the Pittsburgh Steelers and Tampa Bay Buccaneers Joint Training Camp Practice at Acrisure Stadium in Pittsbur...
News

Schwanengesang? Rodgers' pikantes Steelers-Debüt

  • 03.09.2025
  • 11:52 Uhr
Myles Smith
News

Dublin Game: Künstler für Halbzeit-Show steht fest

  • 03.09.2025
  • 10:11 Uhr
Tyreek Hill
News

Team-Kapitäne: Mitspieler entmachten Tyreek Hill

  • 03.09.2025
  • 09:58 Uhr
2190280368
News

Parsons-Trade: War alles nur ein Missverständnis?

  • 03.09.2025
  • 09:58 Uhr

NFL: Micah Parsons im Packers-Training - Einsatz in Woche 1 fraglich

  • Video
  • 01:06 Min
  • Ab 0

Bill Belichick in der Kritik: "Schreit nach seiner Freundin"

  • Video
  • 01:18 Min
  • Ab 0

NFL: Star der Kansas City Chiefs zeigt seine absurde Garage - wie ein Museum!

  • Video
  • 01:02 Min
  • Ab 0