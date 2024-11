Dallas Cowboys: Ersetzt Sohn von Legende Deion Sanders Quarterback Dak Prescott?

Die Dallas Cowboys haben sich mit Quarterback Dak Prescott noch nicht auf einen neuen Vertrag geeinigt. Kommt stattdessen nun der Sohn einer Legende ins Spiel?

Wenn Cowboys-Owner Jerry Jones etwas kann, dann seine Franchise in die Schlagzeilen zu bringen. Sei es mit guten – oder mit schlechten Meldungen. Aktuell ist die Franchise wieder häufig in den Medien vertreten, Grund sind die mehr als nur zähen Vertragsverhandlungen mit Quarterback Dak Prescott und Receiver CeeDee Lamb.

Doch während bei Lamb inzwischen erwartet wird, dass es bald zu einer Einigung kommt, ist die Zukunft von Prescott offen. Sollten sich Team und Spielmacher vor Saisonbeginn nicht auf einen neuen Kontrakt einigen, dürfte er dank einer No-Trade- und No-Tag-Klausel in seinem Vertrag vermutlich nach der Saison Free Agent werden.

Dies wiederum würde eine Art Bieterverfahren in der Free Agency auslösen, wobei die Cowboys leicht ausgestochen werden könnten. Was also passiert, sollte es für Prescott in Dallas nicht weitergehen?

Ein anonymer NFC-Scout hat darüber nun mit "ESPN“ gesprochen und erklärt, dass Shedeur Sanders an diesem Punkt ins Spiel kommen könnte. Sanders spielt als Quarterback an der University of Colorado und ist niemand geringeres als der Sohn von "Coach Prime" - Cowboys-Legende Deion Sanders.