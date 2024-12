Detroit Lions: Bester NFL-Quarterback? Dan Campbell adelt Jared Goff

Jared Goff feiert mit den Detroit Lions einen Sieg bei den 49ers. Ein besonderes Erlebnis für einen besonderen Spielmacher, findet sein Trainer.

Für Lions-Quarterback Jared Goff war der 40:34-Sieg gegen die San Francisco 49ers zum Abschluss von NFL-Woche 17 ein besonderer. Und das nicht etwa, weil es bereits der 14. Sieg in der laufenden Saison war.

Goff wurde in Kalifornien geboren, wuchs als Niners-Fan auf und spielte an der University of California. Nun war er zurück in der alten Heimat und hörte, wie die Gästefans seinen Namen skandierten.

"Ziemlich unwirklich. Unsere Fans waren das ganze Jahr über bei Auswärtsspielen unglaublich", sagte der Spielmacher nach der Partie.

"Es ist wirklich bemerkenswert, was sie geleistet haben. Es ist sehr cool für mich, zu Hause vor meiner Familie und meinen Freunden zu sein und eine solche Erfahrung zu machen."