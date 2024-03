Gegenwert gering! Carolina Panthers traden Brian Burns zwei Jahre zu spät

Anzeige

Für einen vergleichsweise geringen Wert trennen sich die Carolina Panthers von Brian Burns. Noch vor zwei Jahren hätten sie wohl deutlich mehr für ihren Linebacker bekommen.

Für einen Zweitrunden- und einen Fünftrundenpick wechselt Brian Burns von den Carolina Panthers zu den New York Giants. Wie unter anderem die "Sports Illustrated" berichtet, hätte die Franchise 2022 aber einen weitaus höheren Gegenwert bekommen.

Die Los Angeles Rams boten damals zwei Erstrunden- und einen Zweitrundenpick für den Linebacker an. Indem sie diesen Deal ablehnten und Burns klar als Schlüsselkomponente ihrer Verteidigung etablierten, ließen sie den Wert des Edge Rushers unbeabsichtigt in die Höhe schnellen. Die Ablehnung des Deals nahm Carolina in der Folge die Verhandlungsmacht aus den Händen und übertrug diese in die Hände des Spielers.

Laut "NFL Network" kann er nun bei den Giants in den kommenden fünf Jahren 150 Millionen Dollar verdienen, wobei 87,5 Millionen Dollar garantiert sind. Big Blue holt sich damit einen herausragenden Defensivspieler, nachdem sie zuvor ihren Star-Running-Back Saquon Barkley in Richtung Eagles verloren.

Burns ist mit 46 Sacks in seiner Karriere einer der besten Pass Rusher der Liga und wird zusammen mit Kayvon Thibodeaux (11,5 Sacks im Jahr 2023) die Defense der Giants verstärken.