Die NFL ist unzufrieden mit der Rate an Kick-Off-Returns. Dieses Thema wurde in der Offseason besprochen, eine Regeländerung soll die Returns nun wieder attraktiver machen.

Im "Ross Tucker Podcast" sprach Jeff Miller, Vize-Präsident der NFL, bereits vor einigen Wochen über die Entwicklung des Returns beim Kick-Off. Dabei merkte er zunächst an, dass im Vergleich zur vergangenen Saison aufgrund einer Regeländerung die Return-Rate von etwa 38 auf 22-23 Prozent gefallen sei.

Nun hat die Liga eine weitreichende Änderung beschlossen, die jedoch zunächst nur in der kommenden Saison getestet werden soll. In der Offseason 2025 soll dann entschieden werden, ob das neue System, das dem aus der XFL ähnelt, bestehen bleibt.

Die neue Regel sieht vor, dass sich zehn Spieler pro Team in einem Abstand von nur fünf Yards aufstellen und erst dann zu laufen beginnen, wenn der Ball zum Returner zurückkommt. Das bedeutet, dass die Spieler nicht mehr mit voller Geschwindigkeit ineinander krachen, was in den vergangenen Jahren zu vielen Verletzungen bei Kickoffs führte.

Miller beschreibt im Podcast, dass er sich eine Return-Rate von bis zu 75 Prozent wünschen würde: "Warum sollte man ein Play haben, das nicht dynamisch, interessant und unterhaltsam ist?"