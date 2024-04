Anzeige

Gerade einmal vier Spiele dauerte die Saison von Quarterback Anthony Richardson bei den Indianapolis Colts. Nun will er nach seiner Schulterverletzung wieder angreifen.

Von Kai Esser

Bereits nach vier Spielen war die Premierensaison für Anthony Richardson bei den Indianapolis Colts auch schon wieder vorbei.

Eine Schulterverletzung zwang den vierten Pick im Draft 2023 bereits früh zu einer Operation an eben jener lädierten Schulter.

Es hatte sich ein wenig "angebahnt" bei Richardson, der in bester Cam-Newton-Manier mit dem Kopf voraus in nahezu jedes Tackling sprang. Bereits zuvor musste er ein Spiel frühzeitig verlassen. "Ich war engstirnig", gab er bei "ESPN" zu. "Ich muss einen Gang zurückfahren.

Gleiches gilt auch aktuell, der erst 21-jährige Spielmacher schuftet in Florida an seinem Comeback. Dort versucht er, mithilfe eines persönlichen Trainers, wieder in die richtigen Abläufe zu kommen. Besonders die Wurfbewegung und die Wurfgenauigkeit steht im Fokus.