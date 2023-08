Doch wie funktionieren die Wettquoten überhaupt? Nehmen wir mal an, die Quote für einen Division-Sieg der Kansas City Chiefs liegt bei 1,53. Dann würde man im Erfolgsfall das 1,53-fache des Einsatzes bekommen. Bei 100 Euro Einsatz also 153 Euro. Ist der Division-Sieg unwahrscheinlicher, beispielsweise für die Las Vegas Raiders, ist die Quote deutlich höher. © 2023 Getty Images