Die Los Angeles Chargers haben Jim Harbaugh als neuen Head Coach präsentiert. Auf einer Pressekonferenz spricht er sowohl von Bescheidenheit als auch von seinem Ziel, mehrere Titel zu gewinnen.

Jim Harbaugh ist zurück in der NFL. Nachdem er im Januar mit den Michigan Wolverines die College-Meisterschaft für sich entschieden hatte, ist er nun der neue Head Coach der Los Angeles Chargers.

Aus seinen Ambitionen mit dem in der vergangenen Saison enttäuschenden Team um Star-Quarterback Justin Herbert machte Harbaugh keinen Hehl. Hoch hinaus will er mit den Kaliforniern - und sieht die Voraussetzungen dafür als gegeben an.

"Wird sind in einer der großartigsten Städte, die es gibt. Eine Sache, die ich weiß, ist, dass Los Angeles Talent, Einsatz und den Gewinn von mehreren Meisterschaften respektiert. Wir werden bescheiden und hungrig sein, aber das ist unser Ziel - die Menschen erstklassig zu behandeln und mehrere Meisterschaften zu gewinnen", so der 60-Jährige auf einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Und weiter: "Wir werden alle unsere Gegner respektierten und uns auch ihren Respekt verdienen. Wir werden unsere Siege verdienen. Ein zähes Team zu sein, ein widerstandsfähiges Team, ein unnachgiebiges Team, ein physisches Team - das ist, was wir anstreben."

Welcher Coaching Staff ihn dabei unterstützen wird, steht indes noch nicht fest. Offensive Coordinator Kellen Moore verabschiedete sich nach nur einer Saison gen Philadelphia, ein Nachfolger wurde noch nicht präsentiert. Aktuell durchlaufe man noch einen Prozess.