In der NFC ließen die Detroit Lions ihre Leid-erprobten Fans lange von einer Super-Bowl-Teilnahme träumen. Das Team um den Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown musste sich im NFC Championship Game allerdings den San Francisco 49ers mit 31:34 geschlagen geben.

Nach einer aufregenden Regular Season boten die NFL-Playoffs noch mehr Drama. In der AFC konnte sich letztlich Titelverteidiger Kansas City Chiefs durchsetzen. Im AFC Championship Game schlugen sie den #1 Seed Baltimore Ravens mit 17:10.

Die 105. Saison der National Football League biegt auf die Zielgeraden ein. Der letzte und vielleicht spektakulärste Akt steht noch aus: der Super Bowl 2024 in Las Vegas.

Super Bowl 2024: Welche Stars treten vor dem Spiel auf?

Die NFL hat am Donnerstag (18. Januar) offiziell verkündet, welche Künstler vor dem Super Bowl auftreten werden.

Country-Sängerin Reba McEntire wird die US-amerikanische Hymne singen. "America The Beautiful" wird von Post Malone performt, "Lift Every Voice and Sing" von RnB- und Soul-Sängerin Andra Day.