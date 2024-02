Anzeige

Nach der Entlassung von Dolphins-Cornerback Xavien Howard schießt Teamkollege Jalen Ramsey gegen seinen Ex-Coach.

Die Entscheidung der Miami Dolphins, den viermaligen Pro Bowler und First-Team All-Pro Cornerback Xavien Howard zu entlassen, macht im Hinblick auf die Gehaltsobergrenze durchaus Sinn. Laut "OverTheCap.com" liegt die Franchise aktuell rund 24,8 Millionen US-Dollar über dem für 2024 festgelegten Cap Space von 255,4 Millionen.

Jalen Ramsey, achtmaliger Pro Bowler und Teamkollege von Howard, ist von der Entscheidung seines Teams dennoch überrascht. "Es ist verrückt, wie sich die Dinge manchmal entwickeln. Ich weiß mit Sicherheit, dass es eine große Ehre war, mit dem meiner Meinung nach größten Cornerback in der Geschichte der Miami Dolphins zusammenzuarbeiten", schrieb Ramsey bei "X".

Und weiter: "Ich werde diesem Kerl nie verzeihen, dass er unsere Fähigkeiten nicht voll ausgeschöpft hat." Bei selbigem "Kerl" aus dem Tweet handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Vic Fangio, den Defensive Coordinator der Dolphins aus der Saison 2023.

Hintergrund: Von 2018 bis 2022, als es Howard viermal in den Pro Bowl oder das All-Pro Team schaffte, spielten die Dolphins rund 46 Prozent ihrer Defensivspielzüge mit Manndeckung – der höchste Wert in der NFL. In der vergangenen Saison dagegen ließ Fangio bei mehr als 72 Prozent aller Plays Zonendeckung spielen.