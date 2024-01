Anzeige

Jerod Mayo wurde bei den New England Patriots zum neuen Head Coach ernannt. Der 37-Jährige will vieles anders machen als sein berühmter Vorgänger Bill Belichick.

von Franziska Wendler

Schon so mancher Coach hatte in der NFL bei seinem Amtsantritt große Fußstapfen zu füllen. Die Fußstapfen, die auf Jerod Mayo warten, sind hingegen riesig. So tritt der 37-Jährige bei den New England Patriots die Nachfolge von Trainerlegende Bill Belichick an. Jener Coach, der in seiner Ära in Foxborough sagenhafte sechs Super-Bowl-Siege erringen konnte.

Und nicht nur das. Mit Mayo haben die Pats erstmals in ihrer Franchise-Historie einen schwarzen Trainer zum obersten Übungsleiter gemacht. "Ich bin wirklich farbenblind", wählte Owner Robert Kraft diesbezüglich mehr als nur spezielle Worte.

„Mit den Patriots zu gewinnen, ist meine Leidenschaft. Ich will die besten Leute haben, die ich kriegen kann. Ich habe den besten Head Coach für diese Organisation gewählt. Er ist zufällig schwarz. Aber ich habe ihn ausgewählt, weil ich glaube, dass er der Beste für diese Aufgabe ist."

Worte, die der neue Cheftrainer in der Folge so anmutig wie möglich zu kommentieren versuchte. "Ich weiß es zu schätzen, dass Thunder (Mayos Spitzname für Kraft, Anm. d. Red.) und die Organisation mich als schwarzen Head Coach ausgewählt haben", so Mayo.