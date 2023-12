New England Patriots: Hätte Bailey Zappe früher starten sollen?

"Ich konzentriere mich nur auf das, was im Moment passiert", sagte Zappe. "Das ist eine Frage für den Trainer und was er denkt, aber was mich betrifft, so konzentriere ich mich diese Woche auf die Chiefs und was auch immer er in Zukunft entscheiden wird."

In der WEEI-Sendung "Jones & Mego“ wurde er gefragt, ob er meint, dass er möglicherweise früher der Starter der New England Patriots hätte werden sollen.

Belichick lässt sich nicht in die Karten schauen

Belichick deutete aber an, dass Zappe schlicht nicht gut genug beziehungsweise besser als Jones war, um früher den Starter zu machen. "Bailey hat früher in diesem Jahr gespielt. Er hat in der Preseason gespielt - er hat in der Preseason viel gespielt", sagte Belichick. "Aber wir haben die Entscheidung getroffen, als ich dachte, es wäre der richtige Zeitpunkt dafür.“

Typisch Belichick: Eine Garantie für weitere Einsätze als Starter ist die gute Leistung nicht. "Wir werden die Dinge ein wenig neu ausrichten. Sicherlich hat Bailey einen guten Job gemacht. Er hat sich Spielzeit verdient. Aber wie genau das aussehen wird, darüber werden wir reden", sagte Belichick nach dem Sieg in Pittsburgh.

Auch am Montag ließ er sich nicht in der "Greg Hill Show" in die Karten schauen. "Ich verkünde nicht, wer was macht", sagte Belichick auf die Frage, ob Zappe diese Woche Starter bleiben wird. "Ich mache das einfach nicht."