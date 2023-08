Kareem Hunt (Free Agent)

Als Rookie war Running Back Kareem Hunt 2017 der beste Rusher der NFL. Nur ein Jahr später wurde er von den Kansas City Chiefs fristlos entlassen, als ein Video auftauchte, in dem der Sportler in einem Hotelflur eine Frau tritt. Nach einer Sperre und vier Jahren bei den Cleveland Browns ist Hunt seit März Free Agent. Seit Beginn der Free Agency war es um den Running Back ruhig geworden, nun wird er erstmals wieder mit einem Team in Verbindung gebracht. So berichtet "CBS Sports", die Washington Commanders hätten "hinter den Kulissen einige Voranfragen" bezüglich des 27-Jährigen gestellt. In der zurückliegenden Saison brachte er es in 17 Spielen auf 123 Läufe für 468 Rushing Yards, dazu 35 Catches für 210 Receiving Yards. Ínsgesamt erzielte er vier Touchdowns. © Imago