New York Giants: Tommy DeVito tritt nach Zoff kostenlos in Pizzeria auf

Tommy DeVito tritt in einer Pizzeria auf. Zuvor hatte es zwischen dem Lokalinhaber und dem Agenten des Giants-Quarterbacks Unstimmigkeiten gegeben.

Giants-Quarterback Tommy DeVito erlebte in den vergangenen Wochen einen märchenhaften Aufstieg. Der ungedraftete Rookie hatte die Saison als Mitglied des Practice Squad begonnen, führte "Big Blue" nach der Verletzung von Starter Daniel Jones mit drei Siegen am Stück aber zurück in das Playoff-Rennen.

Nun hat der Spielmacher mit einem Auftritt in einer Pizzeria in New Jersey für Aufsehen gesorgt. Am Sonntag hatte "Coniglio's Old Fashioned Pizzeria" in Morristown in den sozialen Medien angekündigt, dass ein geplanter Auftritt des Signal Callers ausfällt, weil dessen inzwischen berühmt gewordener Agent die Auftrittsgebühr von 10.000 auf 20.000 US-Dollar erhöht haben soll.

So schrieb der Inhaber des Restaurants, der Preis sei nach dem Game-Winning-Drive von DeVito in der Vorwoche im Monday Night Game gegen die Green Bay Packers angehoben worden.

Sean Stellato, der Agent des Quarterbacks, machte dagegen andere Angaben. So erklärte er, die Pizzeria hätte mit DeVito keinen Vertrag gehabt und der Preis sei auch nicht erhöht worden, "weil nie etwas vereinbart wurde".