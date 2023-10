New York Giants: Zwei Spieler bei "Eagles-Spielzug" verletzt

Anzeige

In der Partie gegen die Seattle Seahawks haben die New York Giants einen von den Philadelphia Eagles etablierten Spielzug ausprobiert. Das Resultat: Kein Erfolg und zwei verletzte Spieler.

"It's a copycat league" lautet eines der Mottos der NFL. Sprich: Hat ein Team mit einer bestimmten Herangehensweise, einem schematischen Kniff oder einem Spielertypen Erfolg, dauert es nicht lange, bis die Konkurrenz es ebenfalls auf diesem Weg versucht.

In der vergangenen Spielzeit machten die Philadelphia Eagles mit einem Spielzug auf sich aufmerksam, mit dem sie mit einer hohen Erfolgsquote wenige Yards zum Touchdown oder neuen First Down überbrücken konnten.

Bei dem Spielzug stellt sich der Quarterback direkt hinter den Center, flankiert von zwei oder mehr Spielern und hinter einer massigen Linie aus O-Linern und Tight Ends. Beim Snap stürzt er sich ins Getümmel, wird von hinten geschoben und die O-Line versucht einen kleinen Korridor freizublocken.