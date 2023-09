Anzeige

Nachdem Quarterback-Legende Joe Namath von den New York Jets Zach Wilson scharf kritisiert hatte, stellt sich nun der verletzte Aaron Rodgers vor Wilson.

Von Kai Esser

Die Personalie Zach Wilson ist das Thema Nummer eins in und um New York City. Der Quarterback der New York Jets zeigte beim 10:15 gegen die New England Patriots erneut eine bescheidene Leistung.

Diese Leistung brachte Legende und Super-Bowl-Sieger Joe Namath auf die Palme. "Das ekelt mich an", sagte der Quarterback, der 1969 den ersten und einzigen Super Bowl der Jets gewann.

Gegenwind kommt nun ausgerechnet von Aaron Rodgers. Der, Spieler, den Wilson vertreten soll.