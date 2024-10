Robert Saleh wurde am Dienstag als Head Coach der New York Jets entlassen. War der 45-Jährige vor seinem Rauswurf kurz davor, jemand anderen zu feuern?

Das Kapitel Robert Saleh bei den New York Jets ist beendet. Die Franchise aus New York entließ ihren Trainer am Dienstag nach einem enttäuschenden Saisonstart mit nur zwei Siegen aus fünf Spielen.

Besitzer Woody Johnson zog die Notbremse. Seit er die Franchise im Jahr 2000 kaufte, war es die erste Trainerentlassung der Jets während einer laufenden Saison.

Und Saleh musste das Trainingsgelände wohl verlassen, ohne sich vorher von seinen Spielern verabschieden zu können - eskortiert von der Security.

Nach diesem Schritt kamen vonseiten des US-Senders "CBS" Gerüchte auf, wonach Saleh vorgehabt haben soll, seinen Offensive Coordinator Nathaniel Hackett zu feuern, um seine eigene Haut zu retten.