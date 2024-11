Lamar Jackson hat die Baltimore Ravens zu einem 30:23-Erfolg über die Los Angeles Chargers geführt und seinem Head Coach John Harbaugh damit den Sieg im Trainer-Duell gegen Bruder Jim beschert.

Trotz eines 0:10-Rückstands in Hälfte eins haben die Baltimore Ravens das Monday Night Game von Woche 12 mit 30:23 gegen die Los Angeles Chargers gewonnen.

Damit durfte Ravens-Head-Coach John Harbaugh auch den dritten Sieg im dritten NFL-Spiel gegen Bruder Jim, hauptverantwortlich beim Team von der Westküste, bejubeln.

Dabei ging der ältere der Harbaugh-Brüder durchaus ins Risiko und ließ drei vierte Versuche ausspielen, wurde für seinen Mut aber belohnt und bekam jedes Mal ein neues First Down. Lamar Jackson stand am Ende der Partie zwar nur bei 177 Passing Yards, diese reichten aber für zwei Touchdowns. Zudem lief er einmal selbst in die Endzone.

Fehler leistete sich Baltimores Quarterback kaum, dasselbe galt auch für seinen Gegenüber Justin Herbert (218 Passing Yards, kein Touchdown, keine Interception), der abermals gut mit Rookie Ladd McConkey harmonierte (sechs Catches, 83 Yards). Das Laufspiel war für die Chargers hingegen kein allzu großer Faktor (20 Runs, 83 Yards).

Der Spielmacher der Ravens lieferte zudem einen NFL-Rekord. In neun Monday Night Games warf Jackson 22 Touchdown-Pässe und musste keine Interception hinnehmen, das gelang vor ihm noch keinem Quarterback. Aber der Reihe nach.