NFL-Boss Roger Goodell: Super Bowl in London ist nicht unmöglich

Damit steigt in der britischen Hauptstadt schon am dritten Wochenende in Folge ein reguläres Saisonspiel der NFL.

"Es ist nicht unmöglich, und es ist etwas, das schon einmal diskutiert wurde", sagte NFL-Commissioner Roger Goodell auf einem Fan-Forum in London, wo am Sonntag die Partie der Tennessee Titans gegen die Baltimore Ravens ansteht.

Dass Regular Season Games der NFL in London ausgetragen werden, ist mittlerweile schon so etwas wie Normalität geworden.

Die nächsten drei Duelle um den Super-Bowl sind bereits fest an Standorte in den USA vergeben worden. Bereits im Februar 2024 findet das jährliche Highlight in Las Vegas statt, im Februar 2025 in New Orleans und im Februar 2026 in Santa Clara, Kalifornien.