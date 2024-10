NFL - Buch über Aaron Rodgers enthüllt neue Details über Bruch mit seiner Familie

Aaron Rodgers hat seit einem Jahrzehnt kaum Kontakt mit seiner Familie. Nun bringt ein Buch über den Star-Quarterback neue Details ans Licht.

Aaron Rodgers hat die meiste Zeit des vergangenen Jahrzehnts nicht mit seiner Familie gesprochen, nun aber könnte sich ein Wandel vollziehen. In einem neu erscheinenden Buch von Ian O'Connor mit dem Titel "Out of the Darkness: The Mystery of Aaron Rodgers" hat sich der Quarterback gegenüber dem Autor geöffnet - und Details über das seit Jahren zerrüttete Verhältnis zu seiner Familie preisgegeben.

Demnach hat der Spielmacher seit der Weihnachtszeit 2014 nicht mehr wirklich mit seiner Familie gesprochen, zu einer ersten Annäherung kam es aber im vergangenen Jahr.

Laut O'Connor hatte Ed Rodgers, der Vater des NFL-Superstars, beschlossen, nach Lake Tahoe zu reisen, um seinen Sohn beim American Century Championship Golfturnier spielen zu sehen. Der Signal Caller selbst wusste nichts davon.

Als er seinen Vater schließlich entdeckte, beschloss er, dass es an der Zeit war, endlich das Eis zu brechen. "Ich hätte eine Menge Dinge tun können", sagte der 40-Jährige laut "New York Post". "Aber ich dachte nur: 'Was ist das Beste in diesem Moment, und was für ein Geschenk kann ich ihm machen? Denn ich liebe ihn wirklich. Ich hege keine Feindseligkeit ihm gegenüber, trotz all der Dinge, die gesagt und getan wurden."