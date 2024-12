NFL: Chiefs siegen trotz Mahomes-Verletzung - Rodgers zaubert für die Jets

Der 15. Spieltag in der NFL hatte spannende Partien zu bieten. ran gibt einen Überblick.

Die Chiefs siegen trotz einer Verletzung von Patrick Mahomes, Aaron Rodgers und ein Kumpel glänzen für die Jets und die Texans machen einen entscheidenden Schritt. Die Spiele in Woche 15.

Entscheidend im Spiel: Die Browns verursachten unglaubliche sechs Turnover, vier davon Interceptions. Es ist die Fortführung einer enttäuschenden Saison. Die Pleite gegen die Chiefs war bereits die elfte in der laufenden Spielzeit.

Auch bei den Browns spielte Starting Quarterback Jameis Winston die Partie nicht zu Ende, so spielte stattdessen Dorian Thompson-Robinson.

Mitte des Schlussviertels verletzte sich Quarterback Patrick Mahomes bei einem vierten Versuch, musste in der Folge bandagiert werden und wurde durch Carson Wentz ersetzt.

Die Kansas City Chiefs, die bereits für die Playoffs in der NFL qualifiziert sind, haben den nächsten Sieg eingefahren. Bei ihrem Gastspiel bei den Cleveland Browns stand am Ende ein 21:7 auf der Anzeigentafel. Es ist der 13. Sieg im 14 Spiel für den Super-Bowl-Sieger.

Die Bengals brachten einen Touchdown nach dem anderen auf das Scoreboard, so waren Sam Hubbard, Tee Higgins und Geno Stone mit einem 39-Yard-Interception-Return erfolgreich. Auch Receiver Chase Brown konnte mit gleich zwei Touchdowns seinem Team helfen.

Wichtiger Sieg für die Cincinnati Bengals. Bei den Tennessee Titans gelang ein 37:27, die Gäste haben damit zumindest in Theorie noch Chancen auf eine Playoff-Teilnahme.

Das Wichtigste in Kürze

Bemerkenswert: Der eigentliche Titans-Spielmacher Will Levis wurde nach drei Interceptions, einer davon der Pick Six durch Geno Stone, auf die Bank verbannt.

Dass sich die Titans im vierten Viertel noch zweimal in der Endzone wiederfanden, Spears und Josh Whyle fingen jeweils Pässe von Mason Rudolph, änderte am Ergebnis aber nichts mehr.

Mit Ablauf der Uhr hatte Saints-Quarterback Spencer Rattler einen Touchdown-Pass bei Foster Moreau angebracht. Statt einen Extrapunkt zu kicken und mit einem 20:20-Unentschieden in die Overtime zu gehen, entschied sich das Coaching Teams der Saints aber für eine Two-Point-Conversion.

Knapper kann man einen Sieg wohl nicht einfahren. Die Washington Commanders durften sich bei den New Orleans Saints über einen 20:19-Erfolg freuen. Die Commanders hatten dabei allerdings großes Glück.

Washington Commanders @ New Orleans Saints 20:19

Auf dem Weg in die Playoffs steht Baltimore damit bei einer Bilanz von 9:5, die Giants hatten bereits zuvor keine Chancen mehr auf die Postseason.

Eine bärenstarke Performance bot dabei MVP-Kandidat Lamar Jackson. Der Ravens-Spielmacher brachte 21 seiner 25 Pässe für 290 Yards und sagenhafte fünf Touchdowns an. Zwei seiner Pässe fing dabei Rashod Bateman, einer davon über 49 Yards.

Die Partie zwischen den New York Giants und den Baltimore Ravens wurde zu der erwartet klaren Angelegenheit. Die Gäste aus Baltimore hatten im Big Apple nicht allzu viel Mühe und sicherten sich einen 35:14-Sieg.

Baltimore Ravens @ New York Giants 35:14

Bei den Cowboys verteilte Quarterback Rush Touchdown-Pässe auf CeeDee Lamb, Jalen Tolbert und Jalen Brooks, bei den Panthers lief Spielmacher Young selbst in die Endzone.

Den wohl spektakulärsten Spielzug der Partie sicherten sich aber die Gastgeber. Ende des zweiten Viertels fing Jalen Coker einen 83-Yards-Touchdown-Pases von Bryce Young. Dieser half Carolina aber nichts, so sind die Panthers mit einer Bilanz von 4:10 offiziell raus aus dem Rennen um die Postseason.

New York Jets @ Jacksonville Jaguars 32:25

Auch wenn es um nichts mehr geht, kann ein Spiel durchaus spannend sein. Und wie! Mit den Jacksonville Jaguars und den New York Jets trafen zwei Teams aufeinander, die sich nicht mehr für die Postseason qualifizieren können. An der Motivation beider Mannschaften änderte dies jedoch nichts.

So lieferten sich die Teams einen Schlagabtausch, bei dem mehrmals die Führung hin und her wechselte. Ein entscheidender Faktor am Ende zugunsten der Jets war die Verbindung zwischen Aaron Rodgers und Davante Adams.

Der Quarterback-Superstar und sein Receiver verstanden sich schon zu gemeinsamen Packers-Zeiten exzellent und harmonierten auch in Jacksonville wieder wie früher. So warf Rodgers gut drei Minuten vor dem Ende einen immens wichtigen 71-Yard-Touchdown-Pass auf Adams, auch die Two-Point-Conversion durch das Duo glückte. Bereits Ende des dritten Viertels hatte sich Adams nach einem Pass durch den Signal Caller in der Endzone wiedergefunden.

Dass die Jets am Ende mit 32:25 als Sieger vom Platz gehen würden, war dennoch bis kurz vor Schluss nicht klar, so befanden sich die Jaguars noch einmal im Angriff. 44 Sekunden vor dem Ende warf deren Spielmacher Mac Jones den Ball allerdings in die Hände von Jets-Cornerback Sauce Gardner, das Ende der Partie.