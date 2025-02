Auch in dieser NFL -Saison mussten wieder einige Head Coaches und Koordinatoren am Black Monday ihren Arbeitsplatz räumen, andere wurden sogar schon davor entlassen.

Funfact: Bereits beim letzten Super Bowl der Eagles blieb ein Coordinator gleich in der Ausrichter-Stadt. Jonathan Gannon wurde nach der Niederlage gegen die Kansas City Chiefs 2023 in Glendale und Head Coach der Arizona Cardinals.

Die Trainersuche bei den New Orleans Saints steht offenbar vor dem Abschluss. Wie NFL-Insider Adam Schefter vermeldet, wird Kellen Moore das Team übernehmen - vorausgesetzt, es gibt keine unerwarteten Entwicklungen in der Causa. Damit sei jedoch nicht zu rechnen.

Am 27. Januar verplfichtenden die Chicago Bears Declan Doyle als Offensive Coordinator. Damit ist der 28-Jährige der jüngste Coordinator der NFL. Zuletzt war Doyle zwei Jahre lang Tight-Ends-Coach bei den Denver Broncos und davor von 2019 bis 2022 Offensive Assistant bei den New Orleans Saints.

+++ 04. Februar, 06:56 Uhr: Kellen Moore zu den Saints? "Fokus auf den Super Bowl" +++

Die New Orleans Saints sind das letzte verbleibende Team, das noch keinen Head Coach vorgestellt hat. Womöglich liegt das daran, dass die Saison des kommenden Hauptübungsleiter der Saints noch nicht beendet ist.

Kellen Moore, Offensive Coordinator der Philadelphia Eagles, steht im Super Bowl - der in New Orleans stattfindet. Vor Ort wäre er also schon mal. Gedanken an die nächste Saison will er jedoch nicht verschwenden.

"Ich fokussiere mich auf den Super Bowl", sagte er bei der Media Night. "Ich habe nur diese unglaubliche Chance im Blick, im Super Bowl coachen zu dürfen." Moore gilt als klarer Favorit auf den Posten bei den Saints (siehe unten).