NFL: Concussions werden weniger, aber da geht noch mehr - Kommentar

Die kurz- und langfristigen Folgen von Gehirnerschütterungen können fatal sein. In der NFL gibt's davon besonders viele. Die neuesten Zahlen machen Mut, aber es ist noch mehr möglich. Ein Kommentar.

Von Marcel Schwenk

In der NFL geht's, verglichen mit anderen Sportarten, wesentlich härter zu. Zwar meist fairer, aber eben härter.

Da bleiben auch Gehirnerschütterungen nicht aus. Allerdings war das Ausmaß in den vergangenen Jahren kritisch und viel zu groß. Man werfe dafür nur einen kurzen Blick zurück. Bestes Beispiel: Tua Tagovailoa.

Der Quarterback der Miami Dolphins erlitt seit 2019 vier dokumentierte Gehirnerschütterungen, es könnten noch mehr sein. Selbst ein Karriereende stand im Raum, letztlich konnte er weitermachen.

Ein weiterer prominenter Name, den es in diesem Jahr ebenfalls erwischte: Chris Olave. In Woche 9 rasselte der Saints-Receiver mit zwei Gegenspielern zusammen, blieb danach benommen liegen. Zum Einsatz kam er in der Saison nicht mehr.