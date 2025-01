NFL: Umgang mit Gehirnerschütterungen ist lobenswert, aber da geht noch mehr - Kommentar

Dass die Liga in den vergangenen Jahren endlich entsprechende Regelungen eingeführt und damit gezeigt hat, sich der Relevanz der Thematik bewusst zu sein, ist lobenswert und ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Das Ende der Fahnenstage sollte das aber noch nicht sein.

Am Donnerstag hat die NFL ein Update zur Anzahl der Gehirnerschütterungen in der Saison 2024 gegeben . Die Anzahl ist seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2015 mit 182 registrierten Fällen auf einem historischen Tiefpunkt angekommen. Das allein ist auf jeden Fall positiv.

Concussions in der NFL: Tua und Olave als jüngste Beispielse

Denn wie gefährlich Gehirnerschütterungen sind, zeigt sich beim Blick in die jüngere Vergangenheit. Bestes Beispiel: Tua Tagovailoa.

Der Quarterback der Miami Dolphins erlitt seit 2019 vier dokumentierte Gehirnerschütterungen, es könnten noch mehr sein. Selbst ein Karriereende stand im Raum, letztlich konnte er weitermachen.

Ein weiterer prominenter Name, den es in diesem Jahr ebenfalls erwischte: Chris Olave. In Woche 9 rasselte der Saints-Receiver mit zwei Gegenspielern zusammen, blieb danach benommen liegen. Zum Einsatz kam er in der Saison nicht mehr.