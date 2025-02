NFL: Cowboys-Star Micah Parsons verrät Draft-Geheimnis um die New York Giants

Cowboys-Star Micah Parson erzählt in einem Interview, wie ihn die New York Giants im Rahmen des NFL Draft 2021 "angelogen" haben.

Diese Aussage dürfte den Fans der New York Giants so gar nicht gefallen.

Micah Parsons, seines Zeichens Star-Linebacker der Dallas Cowboys, hat erklärt, die Franchise aus dem Big Apple hätte ihn im Rahmen des NFL Draft 2021 angelogen.

Demnach hätten ihm die Verantwortlichen versichert, ihn auswählen zu wollen, wenn er in der ersten Runde an Position elf noch verfügbar ist – stattdessen aber wurden sie das Auswahlrecht via Trade los.

"Sie haben mich belogen", sagte Parson im Interview mit "CBS Sport". "Die Leute wissen das nicht. Sie haben mir gesagt, wenn ich auf Position elf falle, würden sie mich nehmen. Ich schwöre es. Deshalb bestrafe ich die Giants jedes Mal. Das ist etwas Persönliches ..."

Und weiter: "Als die Cowboys zurücktradeten, dachte ich: 'Oh Mist, ich gehe nach New York.'"