NFL: Daniel Jones erklärt Wechsel zu den Minnesota Vikings

Mit großen Erwartungen drafteten die New York Giants Quarterback Daniel Jones 2019 in der ersten Runde an Stelle sechs. Diese konnte er jedoch nie komplett erfüllen. Trotz schwankender Leistungen verlängerte das Team seinen Vertrag 2023 um weitere vier Jahre.

Dabei hatte Jones Insidern zufolge einige andere Optionen. Ian Rapoport berichtete beispielsweise von einem möglichen Interesse der San Francisco 49ers und Las Vegas Raiders. Am Ende wurden es die Vikings. "Wenn man sich anschaut, was sie in der Offensive erreicht haben, das System, Coach O'Connell und sein Team, dann gibt es eine Menge guter Dinge, die in der gesamten Mannschaft und Organisation passieren", erklärt Jones. "Aber vor allem in der Offensive. Ich freue mich einfach darauf, dabei zu sein und zu helfen, wo immer ich kann."

Jones wird in Minnesota als vielversprechender Back-up gehandelt, sollte sich Starter Sam Darnold verletzen. Eine pikante Vertragsklausel ermöglicht es ihm jedoch in bestimmten Fällen frühzeitig weiterzuziehen.